《廉政》劇鬧雙胞　兩大視后胡定欣蔡思貝對撼

以ICAC廉政公署為題材的劇集「鬧雙胞」！無綫開拍由袁偉豪及視后蔡思貝擔演的《廉政行動2022》，據知6月底邵氏都會集合2屆視后胡定欣、視帝王浩信、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、黃智雯等全部昔日及現今無綫花旦小生，開拍新劇《廉政狙擊》，這是定欣簽約邵氏旗下後首部合作作品。

定欣接受東網訪問時，坦言今次角色是她入行以來最「掯」的一次，看完劇本後情緒受影響狂失眠，而更特別的是劇中，她會飾演Bosco的家姐。定欣說：「個角色背景相當複雜，我同智雯睇完劇本都覺得好有『畫面』，今次我唔係ICAC，亦唔係差人，我睇完劇本係瞓唔着，睇到自己出唔到聲，我都唔識點形容，而當中同Bosco嘅姊弟情，仲有同卓羲、智雯、浩信成班朋友嘅故事係好有戲味，劇中都有講及我報仇嘅情節。總之今次好突破，係要用『掯』嚟形容，（要做Bosco家姐會否接受唔到？）佢係咪使咗橫手呀！哈哈哈！」

而視帝浩信透露今次飾演警員，故有很多動作場口，現時他拍攝電影《見怪》的同時，都不時要抽空操練，為之後的打鬥及剝衫場面作準備。提到《見》片，浩信指拍攝相當辛苦，戲中他再次挑戰演失明人士，更指角色比「盲俠」更難演，他謂：「今次真係辛苦好多，每日都要戴住副隱形眼鏡8、9個鐘，呢部電影都有好多動作場口，劇情有啲奇幻Feel！」

至於Bosco今次就演廉署人員的角色，他笑言：「我好多年冇同定欣合作，今次佢仲做我家姐！真實年齡我好似大佢少少，不過唔緊要，我哋演技搭夠㗎嘛！全部都有演技！今次定欣個角色係好好睇，好勁揪！我不知幾恨做佢個角色，會好好玩。」Bosco又大讚劇本寫得很好，坦言很久未看過一個這樣有質素的劇本，故相當期待。而卓羲今次就不用再演警察，罕有地飾演一個亦正亦邪的角色，劇中會與黃智雯會有感情線！