開網上頻道重拾對生命熱情　欣宜釣完蝦去蠟像館

歌手鄭欣宜（Joyce）近排瘋狂接廣告又出新歌《先哭為敬》，即使早前患急性盲腸炎入院做手術都只係休息咗幾日，難得日前佢終於可以放假，就即刻約朋友Julian去玩足一日，Joyce稱之為「Shrimple Day 休假（蝦）日」兼拍咗Vlog同大家分享。不過一開波佢就係咁「耍冧」，因為佢遲大到，但佢為咗保持個靚樣快速Get Ready。

第一站，Julian就安排咗去釣蝦場玩，Joyce一聽到就勁興奮，不過佢自爆其實對蝦、蟹有敏感︰「大概有半年冇食，但我係好鍾意食，之前嘅工作都完成晒，所以今日好想食蝦！」去到蝦場Joyce Keep住Hyper，不停有收穫，之後仲可以即席食到新鮮蝦。第二站，佢哋就走去食麵豉蝦拉麵，美食當前，Joyce決定化辛勞為食量，食得極為滋味！第三站，佢哋就齊齊上山頂，先去蠟像館喪玩一輪瘋狂同紅星「集郵」，Joyce笑言︰「成日覺得啲蠟像有小小恐怖，好『蝦lloween（Halloween）嘅感覺，所以同今日嘅『蝦』扯上關係。」最後一站佢哋就再去一間以電影做主題嘅餐廳食飯，化身小Fans周圍影相。

Joyce玩完返到屋企嘅時候突然嚟個深情剖白，佢自爆其實好想取消行程，受「公眾人物」稱呼框住︰「好想淨係喺屋企乜都唔做，好開心最後決定係有出去，可能我做呢行，係個公眾人物，過去呢幾年，雖然我人生有好多好特別、美麗經歷，有好多人都未必可以經歷到，而我真係覺得感恩，但同時間一啲較為簡單，好似今日做嘅嘢，我好難去經歷，冇嘢做我會選擇留喺屋企，叫朋友嚟玩。」但佢話自從開咗網上頻道後，令佢更有冒險精神、提醒咗自己對生命仲好有熱誠︰「即使嗰日安排得幾豐富都好，返到屋企係好爽嘅攰，所以多謝你哋，唔係你哋唔會有呢種咁簡單嘅快樂！」