東方日報C1：Lady GaGa遭禁錮數月　因姦成孕

現年35歲的美國天后Lady GaGa，蜚聲國際的輝煌背後，一直在創傷的幽谷徘徊。日前她現身美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）與英國前王室成員哈利王子（Prince Harry）的節目，一字一淚剖白19歲因姦成孕的慘痛經歷，恐怖的性侵留下一生烙印！

奧普拉與轉往美國搵食的哈利王子，聯手打造探討精神健康的新節目《The Me You Can't See》，成為受訪嘉賓的GaGa首度提及19歲因姦成孕的往事，本來保持鎮定的她，每當觸及當年的慘痛傷口，即禁不住哽咽。

恐怖的經歷，全由當年一位音樂監製而起，GaGa 說：「我19歲入咗行，有個監製同我講要我除衫，我話唔好，然後我走，但佢哋話會燒毀晒我嘅音樂，冇停過威脅我，我成個人定住咗，我……之後乜都唔記得晒，我唔會講佢個名出嚟。我知道有『#metoo』呢個運動，有啲人覺得冇乜嘢，但我唔係，我永遠都唔想再面對呢個人。」說罷忍不住落淚。

挺肚被車走遺棄

拒絕透露施暴者身份的GaGa，自言被多次強姦，對方甚至把她鎖在一間錄音室長達數月，更不幸的是令她懷孕！被姦的陰影影響至深，她自爆患上創傷後壓力症候群（PTSD）：「我後來有思覺失調嘅問題，有好幾年時間，我唔再係以前嘅我。我曾經因為全身劇痛同麻痹而入院，醫院派心理醫生嚟睇我，我先知係心病誘發出嚟嘅毛病。」

「我病咗好多好多好多個禮拜，後尾先發現呢種痛楚，等同於當日姦我嗰個人將當時大肚嘅我車走、擲埋一邊嘅時候嗰種痛！我返到父母屋企，一路喊同唔舒服，因為我一路被侵犯，我被困喺錄音室幾個月時間！」經歷一段長時間，曾自殘的她才開始把自己拉出痛苦深淵，又自爆曾向一位知名人士訴苦，但不獲對方幫忙，反而疏遠她。

身心劇痛未斷尾

GaGa因被姦經歷而偶有精神崩潰，直至2019年與男星畢利谷巴（Bradley Cooper）合作音樂電影《星夢情深》（A Star Is Born），問題仍未解決，偶爾會發作。雖然她一直接受磁力共振與電腦掃描，醫生也找不到痛楚根源，但她指身體有記憶，還記得一切，又提醒其他人即使在低潮中也不要自殘，因為只會令自己情況變得更差。

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