要是睡眠充足，睡眠質素亦，卻仍然有黑眼圈問題，這可能是臟腑有問題了。(客戶提供)

【特約報道】瞓足八小時仍有黑眼圈？可能是臟腑有問題。

好多人以為只有失眠才會導致黑眼圈，其實黑眼圈的成因有很多種。雖則叫做黑眼圈、熊貓眼，實際上黑眼圈不止黑色，中醫學上黑眼圈可分為三種顏色，反映出身體不同臟腑的問題。如果你瞓得飽仍然受黑眼圈困擾，就要好好對症調身。

肝鬱

《黃帝內經》：「氣行則血行，氣滯則血瘀。」肝氣不疏，鬱結於內，血行不暢，則瘀血內停。肝開竅於目，眼與肝經連接，肝鬱則眼周滯血，引致眼圈。五行學說，肝屬木屬青色，肝氣鬱結人士的眼圈會呈青黑。

脾虛

脾主運化，負責消化與吸收，將養分及水液傳送給各個臟腑，若脾臟功能較差則無法正常化濕。眼睛的上下眼胞屬脾胃，廢水更易積聚，形成鬆弛腫脹暗啞。在五行學中，脾屬土對應黃色，脾虛人士的眼圈會呈黃褐色。

腎氣不足

腎屬水，負責水分代謝，腎氣不足會令氣血運行停滯和水分滯留，一旦毒素積聚，腎之本色黑色則泛於顏面──眼周發黑浮腫，臉頰則出色斑。中醫古籍《素問》：「女子七七任脈，虛太衝脈衰少，天癸竭，地道不通。」意指女人49歲，腎氣潮衰，精血不足。腎虛型黑眼圈多見於中年人士。

要踢走熊貓眼，除了要瞓得飽，還要好好調補臟腑。在日常飲食中，應主力活血化瘀、滋肝補腎益脾。多食對應該臟腑的顏色的天然食物，例如黑色入腎的黑木耳、黑豆、黑芝麻、冬菇；黃色入脾的南瓜、粟米、黃椒、木瓜；綠色入肝的菠菜、瓜果、芹菜、四季豆、海帶等。我最愛將桂圓杞子紅棗茶和充滿各式營養的補黑粉加在美式咖啡，成為獨家的特補咖啡，補氣血又能滋肝補腎補眼。而含維他命A的食物如芝麻、花生、黃豆、紅蘿蔔、雞膶、豬膶等亦有助消除黑眼圈。

中醫調理還可推拿。中醫推拿有十法，「按」和「揉」是其二，可健肌皮、營養筋脈、疏通氣血。按揉循行至腰腹的肝膽經可加強膽汁分泌，增強脾胃吸收消化，提供造血時所需營養，強化淨化血液能力，減少瘀積；還可疏肝理氣、調節情緒改善睡眠。

臉部也有很多與眼睛相關的穴位，例如按揉睛明、攢竹、承泣、太陽穴等，有效暢通氣血、減淡黑眼圈和預防近視。現存最古老的醫書《五十二病方》中，就有提到按摩臉部治療疾病。

浮腫熊貓眼令人老十年。瞓得差而有的黑眼圈，瞓一覺好即能退黑；但因臟腑問題而致的黑眼圈，絕對不能心急，至少要調養三個月，才能見效。內外同治，調身祛黑，熊貓眼Bye-bye。

調身袪黑療程：

由專業中醫師設計，由考獲證書的經絡按摩師，針對按壓和熱療循行腹部、脅肋部、面部、頭部的肝膽經，從而改善臟腑機能，疏通瘀滯氣血，排解毒素積滯，從根本改善黑眼圈，去除萎黃面色，同時促進排便。

壯健補黑粉

由多種黑色食材包括何首烏及黑豆等製成，固腎益精、烏髮美肌，內外養腎藏精。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。