甄子丹都拍過！亨利卡維爾重拍《挑戰者》。

80年代經典Cult片《挑戰者》（Highlander）即將重拍，憑超級英雄「超人」上位的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）將飾演擁有不死身的男主角！

據報道指亨利目前被斟拍，而《殺神JOHN WICK》（John Wick）導演Chad Stahelski將操刀。其實一直已有指《挑》將重拍，幾年前曾傳過《狂野時速》（Fast & Furious）美籍華裔導演林詣彬 （Justin Lin）執導，並由男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）任主角。而湯告魯斯（Tom Cruise）亦曾一度傳擔任男主角。

由基斯杜化林拔（Christopher Lambert）及辛康納利（Sean Connery）合演的科幻動作片《挑戰者》於1986年上映，故事講述來自16世紀的男主角擁有不死身，多年來一直挑戰同樣擁有不死身的「高地人」（Highlander）。影片上映後大受歡迎，共拍過5集電影和劇集。其中甄子丹亦有演過第4集《挑戰者之終極爭霸》（Highlander: Endgame）。而後來港產片《急凍奇俠》的創作靈感亦來自此片。