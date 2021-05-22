拍得住陳妍希！27歲泰國水原希子扮學生妹零違和感

泰國劇集《莫測高深一女生2》最近喺Netflix熱播，大受歡迎，劇集改編自泰國嘅真人真事，以驚悚校園故事為題材，講到飾演不斷轉校嘅神秘學生Nanno（娜諾）嘅Chicha Amatayakul，揭露校園內嘅一切不當行為，例如校園欺凌、炫富、性侵等，將人性嘅陰暗面呈現出來。由於Chicha Amatayakul嘅演出相當到位，大獲網民讚賞，因而人氣急升，火辣被起底！

Chicha Amattayakul仲有可愛嘅乳名叫「Kitty」，五官標致嘅佢身材高挑係泰國嘅超模，身高有1米7，擁有無敵長腿，加上佢外表Cool爆，畀人一種距離感，一副厭世臉同美韓混血女模水原希子，極度相似，因而被網民封為「泰國水原希子」！

素顏比化妝仲靚

喺社交網有近278萬粉絲嘅佢天生麗質，擁有水潤嘅肌膚，仙氣十足，除咗不時晒靚相派福利之外，佢仲成日素顏開Live，真實唔做作嘅個性，大受網民歡迎，被公認係素顏比化妝仲靚嘅女星，加上佢喺劇中以可愛齊陰頭示人，少女味爆晒出嚟，即使27歲嘅佢要演17歲嘅高中生，亦毫無違和感，所以話呢襯啱個髮型，的確係有助減齡㗎！網民仲話佢一啲都唔輸當年陳妍希，喺電影《那些年，我們一起追的女孩》中嘅清純高中生形象添！而當時已經28歲嘅陳妍希，亦係憑住天生包包臉自帶少女感，成功完美減齡演中學生都冇違和感，俘虜一眾宅男，升呢做女神！

法律系高材生

Kitty喺17歲嗰陣就加入泰國人氣女團「Kiss Me Five」，推出咗幾首爆紅嘅《Morning kiss》、《Sensitive 》等。當時仲係大學生嘅佢，就讀泰國藍康恒大學法律系，佢選擇暫停演藝工作，返學校完成學業，用咗1年時間就拎到畢業證書，之後以演員身份重回演藝圈，拍過唔少令人印象深刻嘅電視劇同電影，好似劇集《火之迷戀》、電影《讓我死》，而2018年則因飾演《莫測高深一女生》主角娜諾而再次爆紅！

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