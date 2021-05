美國真人騷女王Kim Kardashian將於下周家族真人騷節目《Keeping up with the Kardashians》中爆5歲大仔Saint West剛確診新冠肺炎。

她於節目中說:「Sainty(兒子花名)剛確診新冠肺炎,而露芙(North)(女兒)講佢都覺得自己有病。我唔係想嚇任何人,但我只係好擔心。」Kim並沒有提及兒子何時染疫,不過由於她們的節目都在幾個月前已經拍下,所以他目前已經康復,上星期Kim還上載囝囝照片。除了Saint之外,Kim的妹妹Khloe Kardashian於去年在節目中亦透露過自己染疫,當時母親Kris Jenner致電給所有相熟醫生尋求幫助。而Kim去年7月受訪時亦爆老公Kanye West去年初亦感染新冠肺炎。

另方面,Kim日前亦公開為自己品牌內衣拍攝的廣告,他親身示範多件鮮色的內衣。