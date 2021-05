39歲日本性感女星熊田曜子,昨日驚爆遭結婚9年的老公虐打。據知兩夫妻於本周二(18日)深夜於寓所發生激烈口角,期間熊田遭丈夫掌摑及用腳踢施暴,受輕傷的她報警求助。其夫被警方拘捕後,前日(20日)已獲保釋。

熊田於2012年與圈外人丈夫結婚,並先後誕下3名女兒。家暴醜聞曝光後,熊田今早更新社交網,雖然沒有提及家暴,但她上載被2歲囡囡手仔拖着睡覺的相片,並以英文留言:「Good morning. I sleep with my kids every night.」報平安。