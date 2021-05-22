「I AM A Plastic Bag」期間限定店　環保袋追加新色

去年，英國時尚品牌ANYA HINDMARCH推出以環保物料打造的全新袋款系列「I AM A Plastic Bag」，手袋以回收廢棄膠樽經處理後編織所得的環保帆布製成，每個袋款平均要數十個廢棄膠樽製作，當時香港區除了推出專屬配色及設計的地區限定款式外，更特別倣效英國倫敦專門店的發布活動，將銅鑼灣專門店關閉兩日，並用上1萬個被使用過的膠樽填滿店舖，喚醒大家對環保的關注。

可能品牌覺得去年活動只得兩日，帶來的環保宣傳成效唔夠，因此今年決定加碼，於中環置地廣場設立為期1年的「I AM A Plastic Bag」期間限定店。店舖櫥窗堆滿數之不盡的膠樽（陳列過後均會被循環再造），讓消費者可以感受1次性塑膠所帶來的龐大生態環境問題。ANYA HINDMARCH更特別與香港社會企業V CYCLE合作，於期間限定店內設有膠樽收集箱，每回收一個膠樽品牌就會向V CYCLE捐贈$5，以助解決香港生態污染及貧困問題。

店內將會發售「I AM A Plastic Bag」系列袋款及配飾單品，當中更包括迷你版袋款及全新彩虹印花設計，顧客更可以在指定袋款上加入個人化繡字（最多3個字母組合），為自己設計出獨一無二的環保袋款。