美國天后Pink的首個電視紀錄片《P!nk: All I Know So Far》昨日於美國亞馬遜Prime首播,而日前她接受同志名嘴Andy Cohen訪問宣傳,在訪問中41歲的她自爆曾是雙性戀!

被主持問到有冇試過同性戀經驗時,她即回答:「OK,我首位女友,我當時13歲,而佢因為我哥哥而離開我。我當時非常迷惘,因為係佢主動錫我,好嘔心。」

Pink已婚15年,有一名電單車手老公Carey Hart,她們育有一仔一女。查實Pink早年受訪時已表明希望能活得自我而不想標籤自己。