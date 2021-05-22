【韓劇天后】朴敏英原來拍過Big Bang MV苦戀GD

出道16年的韓國35歲女星朴敏英拍過不少人氣韓劇，因身材出眾加上樣子甜美，贏得大批韓流粉絲的喜愛。初中至高中時期曾留學美國的她，於大學時期返韓國修讀東國大學戲劇電影學系，並於2006年接拍韓劇《無法阻擋的High Kick》正式出道，至2010年與宋仲基、劉亞仁及朴有天合作古裝劇《成均館緋聞》後火速上位，隨後主演的韓劇《城市獵人》、《Healer》及《金秘書為何那樣》均熱爆亞洲，令她贏得「韓劇天后」的美譽。

不過，原來朴敏英出道早期與天團Big Bang特別有緣，除了曾於2007年與成員T.O.P合演韓劇《I am Sam》，為她贏得《KBS演技大賞》新人女演員獎外，她又於翌年擔任Big Bang人氣歌曲《一天一天》MV女主角，扮演G-Dragon（GD）女友，內容講述她患上絕症，為免男友傷心而假扮移情別戀T.O.P，兩兄弟為她反目，最終GD得悉真相後，趕往醫院崩潰哭別女友。當年該曲Hit爆，帶挈MV女主角朴敏英亦知名度急升。

據悉當時她為拍攝MV最尾一幕含淚離世的場面，拍足4粒鐘喊戲，獲工作人員大讚是「淚之女王」，而在同年8月舉行的Mnet頒獎禮《20's Choice》上，朴敏英更以嘉頒身份頒獎予Big Bang成員太陽。