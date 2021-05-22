驚單獨食飯傳緋聞！谷婭溦扭吳業坤耳仔：大話精

歌手谷婭溦（Vivian）為新碟舉行首個粉絲見面會，獲星夢行政總裁何麗全、姨姨及姨丈到場支持。台上大唱新歌，又透露近期首度拍新劇《愛上我的衰神》，透露被對手天堂鳥（BOP）的Lincoln大摑一巴：「我叫佢唔好留力，點知佢真係摑到我瞓喺床上，1分鐘都起唔到身，塊面腫咗，好彩一Take搞掂，佢都係咁同我講Sorry。」

期間好友吳業坤現身撐場，事緣上次他甩底冇到對方的新碟宣傳活動，故今次終於蒲頭，並帶同10隻新碟補鑊，Vivian在新碟寫上「大話精，但原諒你」，然後吳業坤影相時又半跪認錯，Vivian就作狀扭其耳仔。之後另一好友羅天宇就帶同鮮花支持，兩人並合唱《哭牆》。

新碟兩度賣斷市

受訪時對於新碟兩度賣斷市，要第3度加印，Vivian表示想不到：「多謝何生，第1次出碟，半個月多啲已經咁好成績，又搞咗幾場活動，係好大嘅鼓勵。」她又笑言好開心吳業坤不再甩底，吳業坤即謂：「我由日本返嚟第1場商場騷就畀咗你，仲要冇收錢，仲要蝕錢添呀，依家終於冇拖冇欠，聽到羅天宇唱歌都好開心。」天宇即自爆勁緊張：「今朝起身失聲，去唔到高音，又鼻塞，因為同Vivian第1次現場合唱好緊張，好大壓力，但好彩吳業坤頭先喺後台教我薄荷糖沖熱水開聲。」吳業坤即笑言：「其實我係跣你。」但天宇笑言：「但又真係唱到高音。」令人笑爆嘴。

入行6年零緋聞

講到Vivian在台上大爆吳業坤不敢與她單獨食飯，因怕傳緋聞，她說：「我入行6年都未傳過緋聞。」吳業坤說：「傳過1次你就驚，一世有陰影，唔信你問吓天宇，我哋打和。」與吳業坤同樣多多緋聞的天宇即耍手擰頭：「唔好問我。」記者打趣他們3個一齊食就唔怕，他們笑言就會變了2男爭1女。問到對2男可是零感覺？Vivian說：「吳業坤睇住我大，係前輩，好有義氣。」之後到天宇，她就說：「好多人讚佢靚仔，表姐（胡曦文）都話佢靚仔。（你唔覺得咩？）都係嘅。」天宇即笑言：「唔好逼佢。」Vivian又謂2人是「好兄弟」。

提到吳業坤被指與ERROR的193合作，而被無綫飛出新劇，他說：「我呢次出到嚟就冇事啦，總之係因為撞咗可能要主持奧運，所以就下次先。（193惡搞TVBuddy？）唔知，送咗畀佢就係佢嘅擁有物，冇教唆佢咁玩，每人有唔同嘅擺設公仔。」