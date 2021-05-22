李靄璣沙灘大晒34C咪咪　林奕匡批准大嗌正

歌手林奕匡（Phil）太太李靄璣（Rikko）獲意大利內地品牌邀請任模特兒，穿上性感內衣當泳衣着的她，在藍天碧海的沙灘大晒其34C豐滿身材，連老公都讚正。

她接受東網訪問時表示一直是該品牌的捧場客，開心今次有靚內衣着之餘，還有非常滿意的酬勞落袋：「因為疫情關係，多咗好多時間留喺屋企，都鍾意買啲優雅風格又舒適嘅睡衣着！（啲相咁性感，Phil會介意？）啲造型照，老公批准咗，佢好支持我，仲好相信我嘅品味，我一向都覺得女仔嘅靚喺由內到外，我揀靚內衣唔係只為畀人睇或取悅人，而係氹自己開心，再變成力量去散發內在美，嗰啲運動裝仲可以着晒出街。」

談及拍攝當日，除着了內衣外，還有她最愛的運動裝，指在泳灘拍攝非常順利，大讚主題好：「尤其內衣嗰輯相，好似啱啱瞓醒起身嘅感覺，好夢幻，我哋去咗個好隱蔽嘅泳灘，加上又好早，所以影嗰陣時，嗰度一個人都冇，加上負責影嗰位係我相熟嘅女攝影師，所以一啲都冇尷尬，影得好開心。」不過當日好熱好猛陽光，為免溶妝及晒傷，結果只用極速約20分鐘就完成內衣拍攝，她自讚：「整個過程快、靚、正。」問到上圍激凸可有事前接受豐胸療程？她稱沒有，身材好全因日日做運動，還有要歸功媽咪的遺傳基因，及後天愛飲木瓜鮮奶所致。