駱振偉組治喪委員會　助陳積榮開相展圓願

藝人駱振偉與布志綸為ViuTV節目《Chill Club》進行錄影。談到好兄弟陳積榮日前因病離世，駱振偉說：「我哋一班大學好同學組成咗治喪委員會，但幾時出殯就仲未知。佢離開嗰晚本來我拍緊嘢，最終導演都畀我去醫院，見佢最後一面，近日有同學話夢到佢。（佢女友心情點？）OK嘅，我哋會盡量陪佢，其實佢生前影落好多相，佢女友想喺8、9月左右幫佢開相展，算係圓佢心願。」

至於《Chill Club》下月舉行演唱會，他表示未有聽聞：「可能我冇份囉，等大會公布啦。其實身為主持嘅我成日唱，觀眾都聽得多嘞。」

布志綸主持勁緊張

而布志綸為《Chill Club》主持4集節目，坦言首集錄影時，因準備太多搞到勁緊張：「1條問題問咗10次，咁樣唔係幾好，後尾發現要放鬆同Chill啲先有效果。嚟緊我會推出加盟新公司嘅新歌，發放正能量、開朗啲嘅。其實喺呢個節目唱歌好正，聲靚樂隊好，希望做到第4集時，可以配合介紹到我首新歌。（節目搞演唱會喎。）冇聽過，如果有最緊要都係預埋我，希望時間上夾到。」