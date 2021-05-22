日式餐廳好好玩　魔術起舞大合唱

唔少餐廳主理人都愛不時搞搞新意思，為食客帶來驚喜與新鮮感，好似最近有兩間日式餐廳，大廚或餐飲團隊加入心思炮製出一系列新鮮感十足的創意美饌之餘，還分別加入互動魔術及容讓客人開懷暢飲、自由起舞，甚至與大廚們放聲高歌，帶來餐飲新體驗。

結合魔術的鐵板燒

位於佐敦的「樂Teppanyaki」於今個夏日開業，主理人乃人稱樂師傅的鄭偉樂師傅，他以魔術結合鐵板燒，並配合各種新鮮食材，近距離與大家互動，帶來歡愉好玩的餐飲體驗，如一秒間從餐牌中變出招牌十八層海膽杯、和牛食材等；又或凌空拉出快速燃燒火燄，配合火燄將海膽甲羅燒送到面前，既驚艷又能為甲羅燒帶來焦香效果，同時滿足視覺與味覺。此外，還有水果爆珠點綴的A5和牛、花咲蟹二食、海膽醬芝士焗原隻龍蝦等精緻美食，大家更可以低於一折歎北海道原條喜知次原隻粒貝套餐、北海道原隻花咲蟹脆皮煎鰻魚套餐等海鮮盛宴。新張月內，如身份證上有「樂」字，即可以HK$68超抵價享用北海道海膽流沙松茸大蝦多士一份添呢！

與大廚對飲大合唱

另一間好玩餐間位於中環的Tokio Joe，屬傳奇派對場所，早在1995年已開業，最近翻新重開，更新菜單，重回初心，主打廚師發辦，由大廚根據季節決定選用最佳食材入饌，更帶來嶄新的用餐體驗，鼓勵客人於每一道菜之間品嘗不同款式清酒，清新蕾之餘，亦提升味覺敏感度，更可與主廚及其團隊共酌一兩杯。團隊亦不介意與日本的傳統有所不同，讓客人開懷暢飲、自由起舞，甚至可在營業時間過後與大廚們一同放聲高歌，樂而忘返。坐鎮的5位大廚會分別全權負責不同客人的整個餐飲之旅，除廚師發辦外，還有單點菜單，包括招牌菜的Joe's Appetizer Trio，即香烤生蠔、香辣三文魚天婦羅以及時令白身魚刺身配搭柚子柑橘；另一招牌菜的Spicy Toro Tartare，肥美的拖羅蓉配上自家製的辛辣醬，再包以爽脆的生菜，與清酒及雞尾酒堪稱完美組合；全新推出的LKF Roll，以海膽及三文魚籽製作成卷物，分別伴上龍蝦肉及中拖羅，一份卷物雙重滋味享受。此外，店內更添加不少玩味十足的裝飾，帶來中西合璧的精髓韻味，加上置有一系列復古古董包括復古彈珠機、60年代揚聲器、黑膠唱片以及復古清酒杯，營造出日本50、60年代的氛圍。