鄭衍峰搏殺衝事業　馮盈盈行埋一邊

鄭衍峰因喜歡演藝事業，5年前決定來港發展，雖不斷努力，可惜大家或許只聚焦他與馮盈盈的緋聞。為擺脫這狀況，他決定「少說話，多做事」，現階段要搏殺，盈盈都要「彈開」！

鄭衍峰2016年由加拿大隻身來港發展，加入TVB後，接了不少主持工作，早前還獲監製賞識接拍劇集《青春不要臉》。他很珍惜這次機會，在接拍前跟彭秀慧學戲，被指「過分溫柔」：「佢話我唔夠Man，因為堂上面有場戲係同另一位女同學扮兩公婆嗌交，彭秀慧喺後面猛叫我要嬲啲、放啲，之後同我講我溫柔得滯，呢樣嘢我諗都冇諗過，真係要好好練習。」

抽戴祖儀水

馮盈盈早前也曾跟鄭丹瑞學戲，何不叫她一起學？鄭衍峰直言：「我學戲都係突然間去做，直至上堂先知陳曉華、戴祖儀都報咗。最有趣嘅係，之後拍劇對手就係戴祖儀，角色係要抽佢水，好彩之前一齊主持過節目，大家已經有一定默契，所以拍嘅時候大家都好自然。」

唔值得分心

於《港產旅行團》與戴祖儀、林穎彤及曾淑雅合作，3位靚女3種性格，問他喜歡哪一類？他謂：「揀唔到，因為冇諗過。」問到會否最愛馮盈盈類型？他即Man爆說：「唔好講佢，呢一刻唔想諗，唔想分心，想專注事業！（盈盈都唔能夠令你分心？）更加唔可以啦，其實過去呢啲新聞真係唔知好事定壞事，我依家只想專心打拚，希望觀眾睇到我嘅努力！」