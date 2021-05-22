闊太原來好師奶！林夏薇大平反：我都會講價

藝人林夏薇（薇薇）2015年下嫁金融才俊，近年又進軍飲食界，經常被標籤為闊太及女強人的她，為自己大平反！她在熱播劇《逆天奇案》中與陳展鵬合作，飾演刑事情報科探員，工作認真，但私底下是個慳家小女人，對另一半十分信任，事事以對方為先。她笑言雖然自己外表像個女強人，但其實跟角色性格頗為相似：「啲人見我有自己生意，覺得我好事業型，好似女強人，其實我返到屋企好小女人，大決定都係交畀老公。我個角色係會格價，現實我都會，連去日本旅行我都會講價，有次同日本讀書嘅同學一齊去當地嘅買手店， 同學話從來未試過有折扣，但間舖真係畀咗折我，我覺得要嘗試，合理地去講價。」

汽水罐印名搞浪漫

劇中，薇薇跟拍拖多年的男友遇上感情危機，而現實中她跟拍拖到結婚合共近9年的丈夫依然甜蜜蜜，她自言比起激情，更重視營造生活上的小浪漫，為愛情保鮮：「好多人對薇薇嘅印象係好阿太，要去好貴嘅地方消費，但我唔係嗰種路線，我係會上網搵吓有咩郊外未去過嘅地方，會去親近大自然。又例如老公生日，我唔係要食燭光晚餐或者送好名貴嘅禮物， 我試過喺汽水罐度印字，佢打開個雪櫃，見到印咗自己個名嘅汽水罐好驚喜；我又會買投影機，可以改變屋企嘅氣氛，好似去咗一個唔同地方，我都係幾浪漫同有心思嘅人。」

事業家庭有得有失

作為愛家的巨蟹座，薇薇兩度為家庭而在演藝事業上退下來。2015年上位之際選擇結婚，2018年又為陪伴家人而停工一年，她看得通透：「家庭好重要，工作永遠做唔完，有得有捨，冇辦法乜都係你。（會唔會有遺憾？）都有，但依家唔係自己一個人，唔可以好似以前乜都唔理向前衝，放棄所有嘢，咁樣好唔負責任，如果係咁點解要結婚？雖然我好鍾意做戲，但冇辦法，屋企都有啲影響，我之前有啲劇要拍，家人會覺得你係咪應該畀多啲時間屋企呢？你又有生意，所以變咗好多時候唔可以控制。（恨唔恨攞獎？）如果有當然好開心，每個人都希望有獎攞，係對自己努力嘅肯定，但好多時好多因素，靠自己一步一步努力。（演藝上有咩目標？） 太遠唔敢講， 腳踏實地做好本分，有得做就開心，珍惜每個機會。」

回味北京苦日子 笑住喊！

最近薇薇在《開心大綜藝》演趣劇時哭出真眼淚，演技受讚賞，其實她是科班出身，畢業於北京中央戲劇學院，是章子怡師妹。不少人以為她在演藝圈平步青雲，其實有苦自己知，她亦只是由群眾演員做起，說時不禁眼濕濕：「我返香港前喺北京一個人讀書，要周圍去試鏡同跑組， 好似臨時演員咁，有時拍咗成日都唔知自己演乜又冇錢收，覺得人哋擺明玩你，但又唔可以出聲，因為講咗之後下次就可能唔搵你，我真係經歷過人情冷暖，人哋唔知你係邊個嗰種態度，我全部都受過！呢啲都係好嘅經歷，對將來拍戲有幫助，一個好演員係需要有。之前返北京去睇番以前住嘅平房，去到係笑住喊，原來我都係咁樣走過來，我係好享受呢個過程，帶畀我唔同意義，令我成長。」至於實力有否被低估？她相信觀眾眼睛是雪亮的，只要是金子總會發光，正如大學老師所說，沒有小角色，只有小演員，每個角色都有發揮點。