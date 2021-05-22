【自認冇瓣掂】姜濤緋聞女友Candy親熱要問准

ViuTV慶祝5周年推出的別注單元劇《YOLO的練習曲》，找來20位網絡女神扮演人氣女團，當中黃曦誼（Candy）、歸南茜（Nancy）及蘇凱倫（Helen）竟狠批自己跳、唱、演都不合格！Candy先後與姜濤及陳卓賢傳緋聞，但她澄清現時單身，拍親熱戲要先問過父母！

Helen有男友力撐

Helen透露未入行已認識Nancy，所以工作遇到問題時，一定請教對方。她中學畢業後為網店擔任模特兒，後來獲經理人公司睇中，她表示：「起初驚被人呃，後來問Nancy先知大家同公司。依家入行4個月，唔算好多人識，亦知藝人收入唔穩定，所以有做兼職賣精品。（組女團有冇壓力？）冇，當初導演見我跳開舞，就搵我成為其中一個，但我淨係識中國舞，K-POP要扭扭吓未接觸到，所以要進修吓。」與男友拍拖3年的她坦言沒想過收埋戀情，問到對方可會阻止拍親熱戲？她笑說：「唔會，有嘅話會同佢商量，佢都支持我，仲陪我一齊去面試添！」

Candy自爆冇拖拍

被喻為「索中之索」的Candy謙稱團中靚女眾多，不認為自己較突出。她坦言雖有幕前經驗，但拍劇還是首次：「表現得唔好，父母都笑我似讀稿。（如果組女團，你應付到？）我鍾意嘗試，但自己咩都唔太得，跳舞好生硬、唱歌天分比較差。首要學好演戲，依家仲係摸索階段。」桃花旺盛的她先後與姜濤及陳卓賢傳緋聞，她表示現時單身，若他日被要求拍親熱戲要視乎情況，亦要先問准父母。

Nancy探索星途設限期

至於Nancy是兼職模特兒，透露拍劇只花了12天時間，很享受拍攝過程，但直言仍需努力：「有壓力，太少時間背台詞，表情上又要多變化。之前有學少少跳舞同演藝，但明顯唔夠用，其實我做演員係無心插柳，依家見步行步，畀一年時間自己。」