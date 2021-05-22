「港版子瑜」 Jeannie擇偶條件　要似C朗一半靚仔

人氣網絡女神、有「港版周子瑜」之稱的Jeannie，今日（22日）出席實惠Megabox分店擔任一日店長活動，向現場及網上觀眾介紹新款電視，問到平日購買家電時會否給予意見，與家人同住的她説：「係屋企人揀嘅，但如果有機會搬出嚟住，我一定會自己揀番。（媽咪捨得畀你走咩？）女大女世界嘛，想享受下自己一個人嘅浪漫。」問到在家有否做家務，她即尷尬表示：「一時時啦，哈哈。（搬出嚟乜都要自己做，搞唔掂點算？）搬出嚟住，自己做家務會變咗一種樂趣，搞唔掂再請鐘點囉。（識唔識煮嘢食先？）識㗎！我最拿手係整香蕉pancake。（當飯食？）都得嘅哈哈，當早餐，健康嘛，係上網學嘅懶人食譜。」她指現時香港樓價太貴，短期目標為租樓自住。

Jeannie透露近年迷上觀看英格蘭及西班牙足球聯賽，最喜歡葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗），被問到擇偶條件時，她說：「有C朗一半咁靚仔都得㗎啦！都係呢一年開始睇波，不過未睇波之前已經迷佢。（淨係見過個樣就畀佢迷倒？）係喇！一直有留意開佢嘅消息。開始睇波，因為試過同班朋友一齊睇，但我又唔知佢哋講乜，融入唔到唔開心。（你點惡補？）我啲朋友有時會踢友誼賽，我就去現場睇佢哋踢波囉，開始聽得明啲足球術語，又睇到佢哋足球場上嗰啲拗撬。（有冇打交？）爭啲，幾刺激㗎其實！」