麥明詩趕收工「萬歲」！黃德斌怒火街頭被警驅趕

由戚其義監製的網劇《逐流時代》於中環戲院里進行拍攝，黃德斌在街頭毆打何啟南，麥子樂及麥明詩2人則剛巧經過。該場戲吸引大批市民圍觀，疑劇組未有事先向警方申請，拍攝期間有警員到場驅散人群，指或會觸犯防疫條例，劇組遂即轉場拍攝。

麥明詩受訪時指她的戲份快將完成：「劇組知我大假有限，所以將我啲戲份拍先，都辛苦咗子樂，因為佢同我多對手戲。（幾時放完假返工？）星期一（24日）就會返工，我同劇組講星期日（23日）都OK嘅，所以戲份排到星期一（24日）凌晨兩點，依家慣咗瞓得好少，狀態都幾好嘅。」拍檔麥子樂則讚她狀態好人又好：「佢係萬歲最多嗰個。」

希望再換大屋

問麥明詩請客是否慶祝做業主？麥明詩即說：「你恭喜我孭債啫，哈哈！不過係生活需要嚟嘅，希望將來有自己家庭都有個聚腳點。（同哥哥一齊買？）係兩個單位嚟，諗住需要嘅時候大家可以互補。（會繼續買磚頭？）希望可以再大啲囉，如果有幸有個另一半，大家可以合力再換個舒適啲嘅地方，到時再睇吓家庭同經濟環境，睇吓爹哋媽咪，可能想住得佢哋近啲，如果有小朋友都會幫手湊。」麥子樂贊同搬近父母住的構思，但暫未有打算置業。