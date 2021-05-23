【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十二辛未土滿日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、治喪

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、4、7、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座、處女座

白羊

財運亨通，容易得到貴人幫助，不乏賺錢機會。

金牛

待人接物有風度，人氣隨之上升，可帶來好運。

雙子

人際關係緊張，易與人衝突，處事要平心靜氣。

巨蟹

有錯就要認，小心因面子問題而觸怒另一半。

獅子

愛情運最強！面上保持笑容，可望獲異性青睞。

處女

頭腦敏銳，幹勁十足，宜趁機解決棘手問題。

天秤

聽到別人的閒言聞語，一笑置之，別放在心上。

天蠍

多與同事交流，受益匪淺，但要保持謙虛態度。

人馬

有甚麼想法可跟另一半交流，可從中獲得領悟。

山羊

理財務必審慎，收到小道消息一定要加以求證。

水瓶

投資環境欠佳，盲目相信別人推介易因小失大。

雙魚

小小挫折不用太介懷，下午運勢將會逐漸好轉。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）狗 易破財

鼠

鬥心不足，太依賴別人，難以獨力完成工作。

牛

是日沖煞，雜務纏身，處事要分清輕重緩急。

虎

事業處於強勢，凡事親力親為的態度受到賞識。

兔

想法多多，若工作上有好建議，應該大膽提出。

龍

好運加持，出門遇貴人！有利拓展人際關係。

蛇

生活愜意，口福不淺，但要注意太為食易致肥。

馬

對求職者有利，只要把握機會，就能心想事成。

羊

心態正面，做事爽快，可望取得滿意成績。

猴

維繫一段感情不是單方面的，雙方都要付出啊！

雞

士氣高昂，以往看似棘手的難題均能順利解決。

狗

財運弱，找可信任的人合作，可減低投資風險。

豬

貴人運強，工作順利，可為荷包帶來一筆進帳。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

用《易學》看教育問題

本港的教育一直以來都是受到社會關注，歷年來，雖然更換了好幾位的教育局局長，但是效果都令人覺得不太滿意。其實這個問題，從《易學》的角度來看並不是很複雜，只是根本性問題出了錯。這個根本性的問題，也使整個世界的教育出現了問題。

用《易經》的蒙卦來做說明一下，蒙卦有句話講到：「蒙童求我，非我求蒙童」，蒙童指的是未開竅的人，或者對於某些事物不懂的人，實際上跟年齡無關；而「我」指的是老師。未開竅的人來求教於老師，這是很合乎情理的事情，相信大家都不會反對吧！但問題就出現在這兒了，目前的教育制度是學校主動招生；是法律明文規定小孩要上學；是老師硬要去教別人，不管你願不願意學習。那就變成「我求蒙童，非蒙童求我」了。所以目前的教育政策做相反了，那就不是山水蒙，而是水山蹇卦了。

結果是怎樣？我們看看蹇卦講的是甚麽。「序卦傳」說：「乖必有難，故受之以蹇；蹇者難也。」這不就是恰恰道出了如今的教育所面對的困境嗎？