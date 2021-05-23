東方日報C1：言承旭連環錯配　「型」戰負評

台灣男星言承旭近年拍戲均被指「搭錯線」，繼早前與年輕20歲的內地女星沈月演情侶，被批「父女戀」後，最近與內地女藝人任素汐合演愛情片，被網友轟樣貌不相襯，慘不忍睹！雖然負評聲不絕，但依然無損女粉絲對男方的鍾愛，他所到之處均被「言粉」淹沒，氣勢十足！

現年44歲的言承旭（Jerry）與好戲之人、貌似那英的任素汐合作演出電影《有一點動心》，女方雖然比Jerry年輕12歲，但外表卻相當老成，2人做情侶，完全打破愛情片俊男美女的公式，不少網友大呼難接受。宣傳片中，有一場Jerry向任素汐索吻的鏡頭，更被網友踩「慘不忍睹」！

女粉絲坐飛機追星

雖然如此，但完全無損Jerry人氣，因該片是繼電影《我的少女時代》後，他相隔6年再有新戲在內地上映。近月，他到哈爾濱、天津、上海及廣州宣傳，所到之處均被女粉絲包圍，有人更不惜遊飛機河追星，十分瘋狂。而「#言承旭狀態」一度登上熱搜榜，不足5小時獲1億8千萬網民熱議。

Jerry出盡法寶冧女粉絲，在多地宣傳時均施展「電眼」兼「畀心」，有幸運兒更獲偶像摸頭打招呼及抱抱，令不少女粉絲興奮尖叫，有人更激動流淚，相當誇張！未知是否任素汐被噓，Jerry於多個地方宣傳時，她都沒有出席，廣州站更只得拍檔湯加文及連凱。不過，Jerry受訪時表示與任素汐合作擦出火花：「因為我以前多演《流星花園》裏道明寺類的『霸道總裁』，這次由任素汐飾演『女強人』，這種角色性格反轉的演出，對我來說也是一次挑戰。」

陳嘉上讚任素汐專業

該片導演陳嘉上日前受訪，對於網友狂轟Jerry與任素汐不相襯，他笑言：「誰說素汐不美？美得很！」並指拍攝期間大家合作得很愉快，大讚曾獲內地華鼎獎影后的任素汐非常好戲：「佢係我見過最識將劇本文字化成人話嘅演員，非常之好！Jerry亦拍得好投入，有一場佢哋喝酒談天嘅戲，佢（Jerry）帶咗威士忌嚟，2位主角邊飲邊自由發揮，我初頭都擔心佢哋真醉，但呢場戲亦係我最鍾意、好真實！」

Jerry的魅力，就連近年憑《你好，李煥英》於影壇雄霸票房冠軍的賈玲都畀Like！年前她與Jerry上綜藝節目的片段，被網友翻炒，片段中，他們重演《流星花園》其中一幕，期間賈玲連番爆肚，逗得男方大笑，之後更「加料」突然攬實Jerry，得逞後掟遮狂奔，全場嘉賓包括朱孝天狂拍手掌，笑爆全場。

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