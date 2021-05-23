黎燕珊何婉盈諗過再搵另一半：對愛情仲有盼望

昨晚（22日）一集《日日媽媽聲》邀得鄺文珣、孫慧雪及張美妮三位人妻做嘉賓，分享如何於湊小朋友及與老公相處時間取得平衡。

而黎燕珊與何婉盈則分享單親媽媽的心聲，前者透露當年離婚時曾諗過將來的路如何走下去：「我都堅強面對，最重要諗嘅係經濟問題，但點都堅持畀仔女開心成長。（離婚有冇影響對婚姻睇法？）我同前夫嗰邊都有保持關係，始終係大人事，只係大家一齊唔開心，但唔想仔女喺恐懼下成長，同埋自己對愛情仲有盼望，仔女都叫我搵個伴，朋友亦有介紹畀我，驚我將來會悶。」何婉盈指於女兒2歲時便決定離婚：「依家佢唔係好記得爸爸，因為自己父母喺我9歲時離婚，我好痛苦，瞓覺就聽到佢哋嗌交。其實個女都有問爸爸喺邊，我亦有解釋大家係生活上唔夾分開，唔想講大家壞話。（想再拍拖？）始終都有憧憬，但個女依家得14歲，幾抗拒，可能由細到大我同佢兩個人，所以講呢個話題都係唔贊成。」

至於Super Mum環節就請來年屆90歲的資深綠葉演員許碧姬，她透露大女兒於36歲時患腦中風，結果被病痛煎熬了19年才離世：「佢病咗咁多年大家都辛苦，同埋佢不嬲四肢都唔好，出世時個頭係畀醫生夾出嚟，後期我哋透過醫院嘅言語治療師溝通，雖然個女已經離開咗好多年，但我仍然掛住佢，得閒就拎啲相出嚟睇吓。」