馮凱淇拎首個演員獎：睇網上直播都好感動

歌手馮凱淇（Cherry）着微電影《誰是受害者》在「微電影創+作支援計劃音樂篇」頒獎禮上勇奪最佳微電影（初創企業組）女主角獎-銀獎，是她入行以來首個演員獎項。為疫情關係，獎座以郵寄方式寄送到她手中，在《誰》中她有嚎哭和自殘的戲份，更和男主角阮頌揚（Brian）上演床上戲，才發現原來她被唱歌「耽誤」了演技。

Cherry接受訪問時表示：「睇網上直播自己得獎嗰刻好感動，微電影係喺去年12月初拍嘅嘅，睇劇本就知有好大發揮，喺我入行以來第1次，搞到壓力好大，加上我個婚宴原先定喺12月底，嗰時因為疫情，唔知可唔可以如期舉行，喺來自四方八嘅壓力下，搞到我個人真係崩潰咗。」

不過她感激導演Kary於整個製作過程尊重及配合她，同時在演戲方面亦給予不少寶貴意見，亦感恩遇上非常團結的製作團體，將所有事安排得非常妥當，令她可以全心全情放膽演出。

被問到新婚不到一年就拍攝親熱戲，老公可有呷醋？她笑說：「好彩老公冇呷醋，可能大家都係圈中人。其實頭幾次排戲時，老公都有嚟陪我。自己有少許尷尬，但當時好像位男演員更尷尬呢。」當導演Kary 要求在正式拍攝時，其老公不在場會較好，而老公亦很聽話，沒前來「監場」。