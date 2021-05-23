【心理測驗】耍耍小心機　知我咩料啦！

日本人氣節目《有點心機又如何？》（あざとくて何が悪いの） 分享了不少女生們的小心機，當中「如何做到嬌柔而不做作」可以說是一門高深的學問。不過心機亦不單單只可以用於戀愛之中，人際、工作、生活處處都可以暗藏玄「機」，有時候，一點點的小心機亦是保護自己的方法，到底你是披着羊皮的狐狸，還是狐狸皮下的綿羊？快點從日本網站「Curazy」的一道爆紅心理測驗中找找答案啦！

【問題】

請從以下6隻不同姿勢、狀態的小狐狸中，選出感覺最跟自己像樣的一隻。

A.1號狐狸

B.2號狐狸

C.3號狐狸

D.4號狐狸

E.5號狐狸

F.6號狐狸

【結果分析】

A.狡猾指數 60%

你選擇1號狐狸，顯示為人十分機靈，非常懂得審時度勢，口才很好的你，懂得處理人際關係，為人圓滑。在日常中會透過收藏自己、改變立場來「裝好人」。當遇到不想解決的事情時，會以假裝遺忘或沒有聽過來逃避、甚至當擋箭牌。

B.狡猾指數 20%

從你選擇2號狐狸，可見並非一個狡猾的人，如果要你投機取巧，反而令你感到沮喪和懷疑自己。處理所有事情，你都是嚴謹而認真，雖然偶爾會有想走捷徑或佔便宜的念頭，但光是想想已經令你感到傷腦筋，因此在待人處事上，你反而要小心被利用或欺騙。

C.狡猾指數 80%

選擇3號狐狸的你是一個眼利的人，任何時候都會仔細分析周邊的情況，並即時作出評估，了解當前局勢。即使你不同意別人的想法，亦不會輕易表現出來，會掩飾自己真實的想法，再審慎思考下一步，慢慢把風向導向自己。

D.狡猾指數 100%

你是一個頭腦敏捷的人，因為選擇4號狐狸反映出你是狡猾界中的天才。面對任何事情，你都可以在腦海之中作出即時的計算，找出最有利於自身的選擇，因此經常能夠避免損失。正因為懂得快速而主動地作出選擇，所以往往能比別人更好的利用資源和優勢，但這樣的你，就會令身邊人感到冷漠。

E.狡猾指數 40%

選擇5號狐狸的你，個性直率且大方，不太會做一些耍心機的事，但對別人耍的手段卻看得一清二楚。對於小心機，你會保持「OK」的接受態度，雖然不會主動去謀算別人，但如果受到一而再、再而三的對付，亦懂得用手段來保護自己。

F.狡猾指數 0%

要是你選擇6號狐狸，表示你十分單純，甚至到了不懂「狡猾」的地步，看不透也做不出，在你的世界裏，人人都是善良之輩，想法單純而簡單，很容易相信別人的說話，這類人要學會保護自己，以免被人利用、愚弄。