《我的超豪男友》女星吳恬敏爆女兒有藍色屁股？

美國賣座愛情喜劇《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）男女主角先後為人父母。男主角Henry Golding的台灣混血兒愛妻羅愛英（Liv Lo）3月底生女。而華裔女主角吳恬敏（Constance Wu）去年夏天亦已做咗媽咪。吳近日受訪時更自爆女兒天生有個「藍屁股」!

為音樂人男友Ryan Kattner誕下女兒的Constance前晚接受名嘴Jimmy Fallon視像訪問。在訪問中她首度提及生女一事：「我於8月（去年）生咗個美麗嘅女孩，佢係最好嘅。佢有濃密頭髮。佢亦有藍色屁股。我之前從未聽過。但原來有樣叫蒙古斑（Mongolian spot）。周時都會發生喺亞洲BB仔身上，而我男友同我都係亞洲人。而呢樣嘢就會喺你人生中頭兩年出現屁股會呈現藍色，之後就會消失。」而她更自爆與男友一同為女兒的「藍屁股」寫了首歌，並會收錄於男友下一張大碟內。

而Henry連日來亦有於社交網站上載湊女照，而任健身教練的Liv亦有晒餵人奶照，生完未夠兩個月的她已成功極速收身。而他近日受訪時亦有提及老婆產後的情況。他說：「那是個挑戰，我認為每位女性不只是身體上，還有心理上都經歷了許多。許多事情都變了，所以產後兩周絕對是個挑戰，但她克服了」。