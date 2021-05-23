留戀3萬呎上空！盛勁為機師夢未滅

萬里傲翔，係好多人嘅夢想，要成為飛機師，過五關斬六將，少啲堅持同毅力都唔得，惟人算不如天算，一場疫症，重創百業，睇開啲，人生起落實屬無常，總會有得有失。本為機師嘅盛勁為，成為失業大軍一員後，舊年因為參加無綫《衝上雲霄大選》並獲得亞軍，開展演藝事業，更成為明珠台節目《港生活．港享受》主持。面對娛樂圈呢個五光十色嘅花花世界，令佢最留戀嘅，仍然係3萬呎上空、同埋不變嘅機師夢。接受東網訪問嘅盛勁為，話如果經濟復甦飛得番，佢好大機會會回歸航空業界繼續奮鬥，隨時候命！

1.如果冇疫情，會唔會離開機師呢行尋求新挑戰？

盛：如果冇疫情嘅話，航空公司都唔會執笠、唔會炒我啦，我應該會繼續飛，安安穩穩好舒服！依家就係因為疫情，令到全世界經濟出現問題，航空公司大災難我哋先會走，不過出嚟尋求新挑戰，我覺得好好玩，好刺激，發揮到自己其他才能，我對呢件事好正面，雖然冇咗以前嘅夢想，等將來航空界復甦，我都可以繼續返去飛，我覺得冇乜問題，人生嘗試下其他嘢，繼續玩。

2.成為飛機師係咪細細個嘅夢想？

盛：我真係唔敢話係細個嘅夢想，可以話我發夢都冇諗過，想都唔敢想，我喺香港土生土長，英文又唔係好，我覺得冇乜可能會接觸到，咁直至幾時我決定去做呢？我讀大學嘅時候，聽到機師講Talk（講座），先知原來有可能，嘗試去做準備同讀書，練好英文，所以我唔敢話係細個嘅夢想，但大個咗就向呢個方向行。

3：做機師最大挑戰係咩呢？

盛：我諗做機師，特別係民航機機師，最大挑戰係學習速度要非常快，要喺一個頗短嘅時間入面學好多嘅嘢，培訓我哋嘅trainer有個講法，叫「drinking from the fire hose」，字面係飲救火喉噴出嚟嘅水，其實真正意思係，學習時源源不絕咁吸收，即係狂塞啲嘢畀你，你要去消化到、學到、再應用到，喺好短時間要做到呢樣嘢。

試幻想吓，一個完全冇經驗，唔識揸飛機嘅人，第1日去到澳洲揸架小型飛機，練咗1年之後，又即刻要揸架民航機，當中要學嘅，係非常非常之多，所以我覺得呢個係最大挑戰。第2樣最大挑戰，對於本土香港人嚟講，特別係英文問題，雖然香港話就話係國際城市，但可以學到英文嘅機會唔係好多，因為身邊冇呢個語言環境，所以香港人可以做到機師，係額外挑戰！

4.飛行途中有冇見過北極光？

盛：好可惜呀！冇見過北極光。點解呢？因為我揸嘅機程都係短途為主，主要飛亞洲、東南亞、台灣，唯一可以睇到北極光嘅路線，我哋要由香港飛過北美嗰條路線，因為會經過北極，飛長途機嘅人先會見到。

5.飛行途中有咩驚險嘅事發生過？如雀仔飛入引擎？

盛：非常幸運地未試過，雀仔撞到飛機機頭都常見，不過老實講，就算一隻半隻雀仔入咗引擎唔係好大問題，因為引擎係絕對承受到呢啲撞擊，加上我哋落地會做多次檢查，工程師再檢查有冇損毀，確保架飛機係安全，我哋先可以再飛。

6.坐飛機一定要開飛行模式?

盛：冇錯呀，搭飛機一定要開飛行模式。其實好多飛機都有Wifi 服務，咁即係可以上網啦。始終有時我哋揸飛機出現Autoland（自動着陸），係需要好精準嘅儀器控制架飛機，呢個情況下建議熄晒啲電子用品。

7：有冇同空姐拍過拖？或者暗戀過空姐？

盛：冇同空姐拍過拖，又冇暗戀過空姐，唔知點解，冇緣分啦！我唔鍾意跟同行嘅人拍拖囉，我只可以講，我鍾意揀其他行業嘅人，仲有就係靚女、善良、聰明同能幹。

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