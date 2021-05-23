押後一年補辧離隊騷　峯岸南獲AKB「神7」送別

日本女團AKB48的老臣子成員峯岸南，昨日在日本橫濱市的PIA ARENA MM舉行的離隊騷，結束逾15年的AKB生涯。演唱會因疫情押後一年才補辧，多達31名AKB舊將空群而出現身送別她，包括前「神7」成員小嶋陽菜、高橋南、篠田麻里子、板野友美、大島優子以及指原莉乃、河西智美等。大島優子驚喜現身演唱AKB名曲《Heavy Rotation》，正為棒球手老公佗B的板野友美，亦挺肚與峯岸南合唱歌曲《馬尾與髮圈》，剛離婚的前田敦子則預先拍下錄影帶為她餞行。

演唱會尾聲時，峯岸南眼濕濕表示：「正如大家所知，我過去15年的偶像生涯並不是一帆風順，但我沒有後悔過加入AKB。今日站在舞台上令我再確認，對我的人生來說，AKB是不可或缺的。」

28歲的峯岸南於2005年12月加入AKB，是最後一位離隊的第1期成員。多年來她醜聞不斷，2013年因被斷正男團GENERATIONS成員白濱亞嵐過夜而剃頭認錯，又曾流出參加淫亂派對，坐在AKB男高層大腿上的照片。其後又傳搭上舞台演員細貝圭、當地虛擬貨幣名人KAZMAX（吉澤和真）等。