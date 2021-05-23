Yuni Ahn聯名系列　簡潔美學搶「灘」

Phoebe Philo為法國時裝品牌CELINE擔任創意總監的10年間，相信是不少時裝迷認為最美好的時期，在簡約低調美學主導下的時裝服飾以至手袋及鞋履都備受追捧，在Phoebe Philo光環之下，一些曾經於CELINE與她共事的左右手都成為時裝界的炙手可熱設計師，當中包括：Daniel Lee、Johnny Coca及Yuni Ahn等等。是次上海灘（Shanghai Tang）就特別邀請曾先後擔任CELINE設計總監及MAISON KITSUNE創意總監的Yuni Ahn合作，由這位韓裔設計師將自己曾經於90年代在香港生活過的體驗變為創作靈感，設計出糅合香港特色及中式元素的Yuni Ahn for Shanghai Tang早秋系列。

系列服飾設計參照了旗袍的剪裁結構及簡潔線條，特別將旗袍標誌性的斜襟細節融入各款恤衫，讓衣領可以完全扣上、扣半摺疊、完全打開或垂墜於肩膊。Yuni Ahn更以上海灘經典的花格窗圖案為藍本，創作出更立體及現代感的獨家花格窗圖案，在色彩碰撞下營造出更豐富的層次效果。系列中的手袋及鞋履設計亦同樣體現出中國哲學理念，當中袋款底部均飾上半月形無縫浮雕，展現品牌精湛工藝的同時，亦帶出完美及團圓的寓意。手袋內部亦有翠竹圖案及採用竹子搭扣，傳遞竹在中國文化哲學中具堅韌及靈活性。另搭帶低踭鞋的設計靈感更是源自中國明朝的木桌，鞋墊亦採用象徵吉祥的紅色作主調，讓整個系列都散發出與別不同的東方色彩。