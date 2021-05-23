余香凝宣布誕女　爆囡囡同老公十足餅印！

藝人余香凝（Jennifer）去年10月被東網率先爆出奉子成婚，去到聖誕節終於承認有喜。懷孕期間，Jennifer一直更新社交網，與網友分享佗B孕記。今日（23日）她報喜已誕下囡囡Clare，她在社交網上載小手捉大手的相片，非常溫馨！

她留言：「Welcome home baby Clare。別人說小孩子不能讚，會讚壞，但容許我在這裏讚一讚。要讚讚寶寶最後體重6.5磅，沒有浪費媽媽狂食長胎食物而胖了好多的心血，再讚讚寶寶非常配合，兩母女合作無間，在大家的努力下，剖腹產第三天就上奶了，可以餵母乳餵到飽。」她又感激老公無微不至的照顧，更爆老公捱出雙眼袋！

最後，她寄語囡囡：「寶寶，以後只要你健康開心媽媽就滿足了，這世界沒有東西比你更重要，愛你。」

Jennifer接受東網訪問時表示：「好開心，BB健健康康出咗世喇，之前擔心BB體重，因此生之前檢查得5磅半，出世時有6磅半，真係好開心，之前食咁多長胎食物，真係冇白費！BB似足爸爸，成個餅印咁，BB好靚女，一出世已經有眉毛，最擔心佢似我好少眉毛，女仔有眉毛靚啲，對眼睛好大！」她又大讚女兒聽話及配合。

講到現在升呢做媽媽，心態亦有所轉變，她說：「真係明白咩叫心肝寶貝，佢一喺度喊，自己就好擔心，有一次跟住佢喊，唔知佢係咪有咩唔舒服！好多朋友叫我放鬆啲，話要擔心成世㗎！開始明白媽媽點解以前咁長氣，真係要好好愛錫媽媽！」