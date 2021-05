【居英生活】英國人愛「談天氣」理由與習慣

大家都知,英國天氣又濕又冷,而且變幻莫測,難怪英國人碰面總是開口就說天氣。有研究顯示,超逾50%英國人每6小時便會談1次天氣,每位英國人一生平均花掉6個月時間來談論天氣,也相當誇張。但你可知英國人「談天」背後,其實不代表他們最關心天氣,以下3點才是真正原因:

【1】打破僵局.促進社交

英國人不喜歡隨便流露自己情緒,同時也重視私隱,故此聊天亦不願觸及私人問題,英國「天氣」便正好成了最安全話題。兩個陌生人碰面即說天氣,就不怕別人問三問四,又可紓緩緊張氣氛;搭升降機無聊時說天氣,不怕別人偷聽,更可以促進社交。

【2】天氣幻變.話題不斷

英國天氣確實多變,其溫帶海洋性氣候,令它終年濕潤,一天內都可忽晴忽雨,早上艷陽高照,中午便傾盆大雨,傍晚更寒風刺骨,連天氣預報都無法作準,如此無常,反而可為英國人帶來每天無盡的話題,很方便習慣見面便打招呼的英國人就地取材「吹水」,不用擔心沒話題而感到尷尬。

【3】國民性格.喜歡抱怨

據英國《每日郵報》報道,有研究指英國人每日平均至少抱怨4次,1年內抱怨次數可達1,300次,生氣時間全年更達53小時,說英國是抱怨之國也不為過。英國飄忽的天氣,正好成了可借故「發牢騷」的對象,因為無論怎咒罵天氣,也不怕得罪他人,而且容易獲得認同感。

英倫怪天氣下的「怪習慣」

因為天氣古怪,所以連英國人都有些古怪習慣,跟香港人不太一樣,以下3點尤其明顯:

【1】四季衣服任穿搭

英國天氣陰晴不定,冷熱反覆,因此四季並不分明,以至衣着配搭也沒有一定準則。若在英國街頭,你隨時見到有人穿短袖Tee恤,同時也有人穿厚毛衣或羽絨,年老太太更是喜歡用方巾包頭,總之四季裝束混穿,英國人早就見怪不怪。

【2】年輕人不愛打傘

英國經常下雨,而且多半是陣雨,可以左邊下雨,右邊出太陽,故此英國人從小便習慣淋雨,對細雨全然不放心上,英國年輕人尤其不愛帶傘子,通常只有老人家才會傘不離手。而英女王近50年更是鍾愛用同一款的Fulton鳥籠傘,它經過了英國帝國大學品質測試,已獲皇室認證為御用雨傘,還成了英女王衣着穿搭特徵之一。

【3】陽光珍貴超迷戀

英國陰多晴少,冬季日短夜長,故此英國的陽光特別珍貴。當人人都怕烈日當空,英國人見有太陽,卻是恨不得即時躺草地享受暴曬,完全無懼灼傷,甚至想刻意曬黑炫耀,跟怕陽光曬的香港人截然不同。

小總結:談天氣勿否定對方

英國人跟你談天氣,多半是想跟你表達善意,跟傳統問候對方「How do you do?」其實沒兩樣。正因如此,人家問你「Oh, isn't it cold?」你就別不識趣的說「No, actually it is mild」,這種否定對方的答法,其實是非常無禮的,會令對方十分尷尬,故此你應該客套地回答「Yes, very cold」就好了。另外建議你多學些形容天氣的英文詞彙,例如 It's drizzling(陰雨蒙蒙)、The rain is pouring down(傾盆大雨) 或 Showery(陣雨的)等等,這樣絕對有助你談天氣也不乏味。