【居英生活】英國人愛「談天氣」理由與習慣

大家都知，英國天氣又濕又冷，而且變幻莫測，難怪英國人碰面總是開口就說天氣。有研究顯示，超逾50%英國人每6小時便會談1次天氣，每位英國人一生平均花掉6個月時間來談論天氣，也相當誇張。但你可知英國人「談天」背後，其實不代表他們最關心天氣，以下3點才是真正原因：

【1】打破僵局．促進社交

英國人不喜歡隨便流露自己情緒，同時也重視私隱，故此聊天亦不願觸及私人問題，英國「天氣」便正好成了最安全話題。兩個陌生人碰面即說天氣，就不怕別人問三問四，又可紓緩緊張氣氛；搭升降機無聊時說天氣，不怕別人偷聽，更可以促進社交。

【2】天氣幻變．話題不斷

英國天氣確實多變，其溫帶海洋性氣候，令它終年濕潤，一天內都可忽晴忽雨，早上艷陽高照，中午便傾盆大雨，傍晚更寒風刺骨，連天氣預報都無法作準，如此無常，反而可為英國人帶來每天無盡的話題，很方便習慣見面便打招呼的英國人就地取材「吹水」，不用擔心沒話題而感到尷尬。

【3】國民性格．喜歡抱怨

據英國《每日郵報》報道，有研究指英國人每日平均至少抱怨4次，1年內抱怨次數可達1,300次，生氣時間全年更達53小時，說英國是抱怨之國也不為過。英國飄忽的天氣，正好成了可借故「發牢騷」的對象，因為無論怎咒罵天氣，也不怕得罪他人，而且容易獲得認同感。

英倫怪天氣下的「怪習慣」

因為天氣古怪，所以連英國人都有些古怪習慣，跟香港人不太一樣，以下3點尤其明顯：

【1】四季衣服任穿搭

英國天氣陰晴不定，冷熱反覆，因此四季並不分明，以至衣着配搭也沒有一定準則。若在英國街頭，你隨時見到有人穿短袖Tee恤，同時也有人穿厚毛衣或羽絨，年老太太更是喜歡用方巾包頭，總之四季裝束混穿，英國人早就見怪不怪。

【2】年輕人不愛打傘

英國經常下雨，而且多半是陣雨，可以左邊下雨，右邊出太陽，故此英國人從小便習慣淋雨，對細雨全然不放心上，英國年輕人尤其不愛帶傘子，通常只有老人家才會傘不離手。而英女王近50年更是鍾愛用同一款的Fulton鳥籠傘，它經過了英國帝國大學品質測試，已獲皇室認證為御用雨傘，還成了英女王衣着穿搭特徵之一。

【3】陽光珍貴超迷戀

英國陰多晴少，冬季日短夜長，故此英國的陽光特別珍貴。當人人都怕烈日當空，英國人見有太陽，卻是恨不得即時躺草地享受暴曬，完全無懼灼傷，甚至想刻意曬黑炫耀，跟怕陽光曬的香港人截然不同。

小總結：談天氣勿否定對方

英國人跟你談天氣，多半是想跟你表達善意，跟傳統問候對方「How do you do？」其實沒兩樣。正因如此，人家問你「Oh, isn't it cold？」你就別不識趣的說「No, actually it is mild」，這種否定對方的答法，其實是非常無禮的，會令對方十分尷尬，故此你應該客套地回答「Yes, very cold」就好了。另外建議你多學些形容天氣的英文詞彙，例如 It's drizzling（陰雨蒙蒙）、The rain is pouring down（傾盆大雨） 或 Showery（陣雨的）等等，這樣絕對有助你談天氣也不乏味。