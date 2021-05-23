羅霖拎7位數頸鏈出嚟拍賣：有現金傍身好啲

藝人羅霖剛由內地回港，出席今日（23日）由好友陳昭昭舉辦的慈善拍賣活動，她亦將一條珍藏多年，價值7位數字的名貴玉石頸鏈捐出作慈善拍賣，她說：「今次拍賣一來做善事，二來依家時勢都唔知要捱幾耐，有現金傍身好啲，我仲有頭家要照顧。」

喜愛收藏玉石的她表示玉石比較特別，每件不論形狀顏色都各有不同，獨一無二，她説：「平貴都好只係有一件，唔同鑽石多啲錢你可以買大粒啲。（係咪好多收藏？）都唔係好多，因為依家價錢好貴，20年前價錢就幾好，依家炒高晒同出產愈來愈少，所以近期都冇買啦。（留畀仔仔娶老婆？）一定一定，3個仔都有，我好公平㗎，寫晒影晒相邊件係邊個嘅，甚至乎手袋都會分畀佢哋㗎，因為都係身外物帶唔走㗎啦，手錶我都有收藏，因為我第一份工係空姐，對時間管理比較緊張，所以手錶係我第一樣開始收藏嘅嘢，實用又有價值，睇新聞話疫情下拍賣行手錶價值升得最快畫我都鍾意但因為要地方擺，所以我主要收藏玉石同錶。」

近年為工作中港兩邊走，早前於內地逗留兩個月拍攝幾個廣告，但因為擔心香港家中剛病愈的母親及兒子，所以不能長期離港，她説：「其實依家兩邊走都兩難，因為內地會相對多工作收入好啲，內地有個媒體想斟我，但要我留一年喺嗰度，每兩日做一次直播，我真係唔可以囉。（因為媽咪？）因為媽咪之前肝癌手術後復原得唔係咁好，我要睇住佢多啲。今次上去工作都多，好在有好多內地嘅閨蜜照顧，因為有日我喺珠海突然急性腸胃炎，呢世人第一次3個鐘內嘔咗20幾次同肚屙，要即刻入醫院抽血吊鹽水， 我直情係喺洗手間軟晒坐喺度起唔到身，一日瘦咗6磅。（是禍是福呀你覺得？）禍多啲，嗰刻真係好辛苦。（係咪好想有個歸宿照顧下你？）嗰刻好想，好在當時有朋友照顧我，當然如果有個膊頭畀我挨下就最好啦。」

對於好友專程趕回來支持，藝人陳昭昭表示：「好感動呀，會錫番佢一啖。（佢割愛攞埋珍藏出嚟拍賣喎！）佢咁多珍藏，攞一件半件冇所謂啦，我自己今次都有攞珠寶出嚟拍賣㗎，有一件名為《人心如意》嘅紫玉嘅翡翠，因為依家社會上好多唔開心嘅嘢，希望大家如意啲，無論幾困難都正能量面對啦。（底價幾多？）底價20萬，希望可以籌多啲善款，拍賣所得百分之20會捐去柬埔寨幫助當地孤兒。」又指疫情令她地產生意跌咗9成，幸好疫情前勤力：「依家係食老本㗎，唔知仲可以頂到幾耐。」