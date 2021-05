被追問女神片下架！張曦雯搵男友做擋箭牌

藝人陳家樂及張曦雯(Kelly)出席活動,Kelly以高衩、緊身Tube Dress上陣,烏低身試飲新品時更微露線頭,大晒健康性感!活動後二人一同受訪,問到家樂可得悉前度余香凝生B?他說身邊朋友有提及,並大方送上祝福:「恭喜佢啦!佢好似係生女,希望佢開心啦!(有冇Message佢祝福?)未有,因為我喺嚟緊嘅途中聽到呢件事,同埋我諗都係唔好打擾佢,大家各自都有生活。」

問到何時輪到他結婚生B?他笑言:「隨緣啦!唔好催我啦!(有爆料話你同女友連詩雅冷戰中喎!)我唔回應啦,太無聊啦!」再追問到為何沒有恭喜女友獲微電影女主角銅獎、兼「520」示愛日沒有行動?他即求饒:「我唔知點回答呀!太無聊啦真係!太多虛構嘅事就無謂答。」問到是否私下有慶祝?家樂搞笑向身旁的Kelly求助,但未能成功,只好笑說:「唔回應,哈哈!(女友返港後有見面?)唔話你聽!都希望(感情事)低調啲嘅!(一直唔講嘅話會唔會就分手?)哎呀!咩都唔想講呀!總之穩定啦!」

問到Kelly可知無綫重新剪輯她於節目《3日2夜》中的片段,在網上平台「女神Channel」播出?她說:「唔清楚呀,我冇睇過,但有朋友Send訊息話我聽。」講到有網友質疑片段封面與ViuTV節目《ERROR自肥企画》相似,相關片段更被下架,她說:「我朋友都話我畀人鬧。(覺得無辜?)但我冇睇到、收到,亦唔明發生緊咩事。(公司有同你講有呢條片?)拍完幾時再用我哋都唔知。(覺得封面相似?)有個句子係Imitation is the something flattery(某程度參考都係欣賞嘅一種),可以咁樣睇,可能公司覺得佢哋做得好想Copy吓,唔清楚發生咩事。」

Kelly語畢即說:「不如講吓我男朋友吖!」再追問之後會否主動了解事件始末?她說:「都落咗架,片段拍完就交畀公司。」此時,家樂「呷醋」大呻:「公開咗你哋(記者)就唔迫婚嘅!原來係咁!」惟再畀機會他公開時,他即「笠水」封口,笑爆全場!