被追問女神片下架！張曦雯搵男友做擋箭牌

藝人陳家樂及張曦雯（Kelly）出席活動，Kelly以高衩、緊身Tube Dress上陣，烏低身試飲新品時更微露線頭，大晒健康性感！活動後二人一同受訪，問到家樂可得悉前度余香凝生B？他說身邊朋友有提及，並大方送上祝福：「恭喜佢啦！佢好似係生女，希望佢開心啦！（有冇Message佢祝福？）未有，因為我喺嚟緊嘅途中聽到呢件事，同埋我諗都係唔好打擾佢，大家各自都有生活。」

問到何時輪到他結婚生B？他笑言：「隨緣啦！唔好催我啦！（有爆料話你同女友連詩雅冷戰中喎！）我唔回應啦，太無聊啦！」再追問到為何沒有恭喜女友獲微電影女主角銅獎、兼「520」示愛日沒有行動？他即求饒：「我唔知點回答呀！太無聊啦真係！太多虛構嘅事就無謂答。」問到是否私下有慶祝？家樂搞笑向身旁的Kelly求助，但未能成功，只好笑說：「唔回應，哈哈！（女友返港後有見面？）唔話你聽！都希望（感情事）低調啲嘅！（一直唔講嘅話會唔會就分手？）哎呀！咩都唔想講呀！總之穩定啦！」

問到Kelly可知無綫重新剪輯她於節目《3日2夜》中的片段，在網上平台「女神Channel」播出？她說：「唔清楚呀，我冇睇過，但有朋友Send訊息話我聽。」講到有網友質疑片段封面與ViuTV節目《ERROR自肥企画》相似，相關片段更被下架，她說：「我朋友都話我畀人鬧。（覺得無辜？）但我冇睇到、收到，亦唔明發生緊咩事。（公司有同你講有呢條片？）拍完幾時再用我哋都唔知。（覺得封面相似？）有個句子係Imitation is the something flattery（某程度參考都係欣賞嘅一種），可以咁樣睇，可能公司覺得佢哋做得好想Copy吓，唔清楚發生咩事。」

Kelly語畢即說：「不如講吓我男朋友吖！」再追問之後會否主動了解事件始末？她說：「都落咗架，片段拍完就交畀公司。」此時，家樂「呷醋」大呻：「公開咗你哋（記者）就唔迫婚嘅！原來係咁！」惟再畀機會他公開時，他即「笠水」封口，笑爆全場！