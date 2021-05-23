惠英紅新片獲視障歌手蕭凱恩唱主題曲

影后惠英紅與吳岱融於新片《一路瞳行》演失明父母，電影公司今日率先發放主題曲《面對黑暗》MV，內裏穿插着二人陪伴着女兒成長畫面，當中最吸睛乃惠英紅於大雨中哭訴：「我好驚佢有自己嘅世界唔要我哋！」令人動容。而身在海外工作的她雖至今還沒看過全片，但首看MV時亦感動非常，她說：「由音樂、歌聲、歌詞到畫面都好感動人心，自己亦特別喜歡同個女嘈交一幕，佢衝入房扯爛所有錄音帶一場，拍嘅時候已經好有火花，好有被傷害傷心感覺。」

而主唱者乃自幼因眼癌失明，但從未放棄，並畢業於中文大學音學系的女高音蕭凱恩，電影公司老闆黃百鳴透露當初看過電影初剪後，隨即找來好友吳啟明作曲、自己填詞、蕭凱恩主唱、近60人的管弦樂伴奏，決心為電影度身打造主題曲，他說：「呢部戲係一部好正能量電影，導演嘅故事、演員嘅全神演繹好觸動我，第一時間令我想起蕭凱恩自身的奮鬥經歷，好想遇到困境的大家像歌詞一樣『於黑暗之中同一起走過』。」

吳啟明接受東網訪問時，表示黃百鳴早前邀請他睇該片試片，看畢後腦海便湧現一首歌：「任何電影需要歌曲，百鳴話一齊去寫，結果用咗一日就寫完，仲提議搵蕭凱恩唱，因為佢身世好可憐，同個主題好配合，講盲人悲慘故事，所以人選非佢莫屬。」