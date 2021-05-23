孖施匡翹謝高晉做農夫！蔣嘉瑩：可以請我做兼職

歌手蔣嘉瑩、施匡翹及謝高晉日前參與網上節目《職業試工隊》，到有機農場親身體驗做一日農夫，拍攝當天相當炎熱，而且遇上滂沱大雨，幸好最後太陽出來。在年青農夫Kelly指導下，三位客串「農夫」在烈日當空下分工合作，蔣嘉瑩負責除草、施匡翹負責施肥、謝高晉則負責捉蟲；完成農夫每日例行工序後，3位再到紅菜頭田及椰菜田收割農作物，十分興奮。

蔣嘉瑩開心表示學會好多農場知識，體會到農夫的艱辛：「好似清除紅秋葵附近雜草，好高技巧及要好小心，要睇清楚係菜定草，掹錯就會浪費咗啲菜，鐮刀要插深一啲將草連根拔起，好彩我冇拔錯，農夫Kelly好滿意我嘅表現，可以請我做兼職，哈哈。」

負責為潺菜施肥的施匡翹，初時大家都以為是用「大便」施肥一定很臭，點知：「一啲都唔臭，原來佢哋係用有機肥料，混合咗花生麩同骨粉，仲有原來施肥唔可以直接灑喺菜裏，否則食嘅時候，有機會食到殘留物，影響味道。」

謝高晉負責捉蟲，笑言：「簡直係啲蟲蟲捉迷藏，青色嘅菜青蟲，好蠱惑，有時會匿埋喺葉面，有時就匿喺葉底，最困難係啱啱落完大雨，啲蟲會匿埋避雨，所以好難搵，要好仔細逐片菜葉翻開嚟睇，終於搵到一千……零一條大肥蟲！」

當他們收割紅菜頭及椰菜時大為興奮，經過一日農夫工作，學到很多知識，他們說：「好似掹完椰菜後，農夫再將椰菜嘅葉撕掉，因為外層嘅葉比較硬，好多蟲咬過，撕掉嘅葉係唔會浪費，會用來堆肥，有時就會曬冬菜。依家體會到農夫嘅辛勞，由耕種開始，到運送到市場出售，過程完全唔簡單，每一片菜葉都係農夫嘅心血，大家一定要珍惜食物。」