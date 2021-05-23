【理想Home】時尚×中式　高雅有新鮮感

穿衣之道講求Mix and Match，家居裝潢也不例外，只要配搭得宜，可為居所拼出驚喜。像今次介紹的向海單位，設計師巧妙地將中式、時尚兩種截然不同的風格融為一體，成功為屋主營造出舒適而富新鮮感的作息環境。

水墨畫屏風 先聲奪人

單位坐落馬鞍山，向海，間隔為兩廳五房。據Wonderful匯美聯合創辦人Tim Ho透露，男戶主喜愛中國風，所以單位設計以時尚格調為基礎，再融入中式風格的布置。一入屋見到的落地玻璃屏風更是令人眼前一亮，以富有詩意的水墨畫為設計主題，配合周邊的中式擺設、木系層架，令玄關位散發濃濃中國情懷，亦帶出高雅感覺。另外，玄關位棄用矮身鞋櫃，換上鋼料製成的鏤空層架，既可用來展示屋主的珍藏擺設，亦能設置坐椅，方便戶主一家於出門前整理衣履。

客飯廳牆身 拼出貴氣

進入客、飯廳，以牆壁設計最為吸睛。先由客廳的電視牆說起，它是以多種物料拼湊而成，包括帶有雲石紋的磚、木紋牆飾、金屬框架等，不但別具特色，還營造出一份貴氣。與此同時，為了減輕大型櫃產生的壓迫感，電視櫃採用了懸浮設計，也令客廳的空間感大增。另外，由於單位是向海，比較潮濕，所以梳化後方的牆身選用防潮又具質感的藝術漆，安排周到。飯廳方面，不得不提那幅特色牆，以彩藍搭配啡色焗漆布置，綴以金屬線條，觀感瑰麗，它還暗藏儲物櫃，可用來收納鞋子、雜物。

藍調主人房 別具特色

至於房間布置可謂各有千秋。主人睡房以藍色為主調，設計師為了襯托戶主的深藍色床架，特別把床板後的牆身髹上湖水藍為色調，再以兩隻貓咪的掛畫作點綴。女兒房的牆身亦用上藍色，但綴以星空圖案貼紙，加上彩虹床架，還有以卡通人物為設計主題的衣櫃和書架，營造出繽紛、開心的氛圍。休閒房採用日系風格，以升高地台配合榻榻米式軟地墊，內設一張可升降的桌子，升起時可供戶主在此茶敍，降下時則可為室內帶來更大的活動空間，貼合戶主生活所需。

玄關位

客廳

飯廳

主人房

女兒房

休閒房

多用途房間

【單位資料】

屋苑：迎海

面積：1,500平方呎

間隔：兩廳五房

裝修費：約30萬港元