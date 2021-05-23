重返無綫？陳智燊疫境收入減　為搵銀豁出去

藝人陳智燊出席鐘錶品牌活動，被問到已一段時間冇出席公開活動，現在心情如何，他説：「心情好緊張，舊年太太宋熙年佗細仔時，我仲少出街，大家都好保守，留喺屋企拍片囉，到細仔出咗世，加上疫情緩和咗，就拍多啲嘢喇，拍錶、拍車或者餐廳都有，同埋見啲客都開始大膽啲Confirm晒啲活動，肯出嚟做嘢，個經濟都算開始復甦。（今次算係疫情後第一次出席公眾活動？）之前都有試過出啲商場入面嘅Vip活動，不過真係好耐無見喇，心情好開心好興奮呀。（報酬滿意？）都OK啦，依家啲嘢只要夾啱自己鍾意嘅嘢同埋品牌OK，錢其實唔係最重要嘅。」

離巢無綫後發展KOL事業的他，問到現在最想拍哪類影片？他説：「如果自己想拍嘅係車啦，上星期啱啱借咗部超跑，嚟緊條片會擺上網。我覺得個人開始放鬆咗，去同客傾又或者借車拍片都冇咁擔心，諗番上年又擔心見人同開會，借車又要擔心清潔，依家放鬆啲！（係咪收入好番啲所以放鬆啲呀？）冇關係嘅，可能係冇乜收入，要豁出去囉，如果收入OK唔使擔心嘅，反而可能喺屋企唔使諗太多，仲會愈來愈縮。我覺得唔止我嘅，成個經濟要一齊行，出嚟拍多啲嘢，啲品牌多啲活動，拍多啲節目。」

同電視台商討合作

他透露近期有電視台與他接洽商討合作，但未落實前都不想講太多，他説：「TVB、ViuTV、香港開電視都有傾，啱做又夾啱時間咪做囉，劇之前有同ViuTV傾，TVB同香港開電視就傾拍綜藝節目。（會唔會一家四口上節目？）唔會喇，雖然疫情緩和，就算阿仔肯戴口罩都攰嘛。我自己都想構思拍新啲事物，喺網上睇其他片參考，近年見到好多年輕人會有好多唔同嘅題材，當然有啲只係啱佢做，我就當學習吓囉。（怕唔怕畀人話你抄呀？）會請教吓，有時有啲啱用嘅可以借助某啲題材，當然唔可以抄足啦！好開心見到依家有一班年輕人，佢哋係推動緊個娛樂圈，覺得呢件事好正！」