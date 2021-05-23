電競踩過界　限量T恤潮得起

潮流興Crossover，遊戲界踩過界出衫並非新鮮事，最近Talon Esports就與PSG Esports攜手推出三款限量T恤，藉此慶祝電競戰隊PSG Talon剛於4月贏得2021年太平洋職業聯賽春季賽冠軍，作為Fans無理由唔支持！

是次服飾由曾擔任Nike東南亞區Studio設計總監及現職Talon Esports的設計總監Lance Chiu所操刀，採用新賽季口號「Soar With Talon」為主題，並將鳥類飛行與空氣動力融入衫上圖案，把團隊的獵鷹標誌重新詮釋。顏色以黑、白、灰作基本色調，提供S至3XL 6個尺碼，全部已於www.talon.gg官網上架。

<同場加映>

PS5球魂波鞋

遊戲與潮流聯乘又豈止一單消息，日前PlayStation便與Nike及NBA球星Paul George聯名推出運動鞋「PG 5 PlayStation 5 Colorway」。這款聯名鞋款由PS5主機的藝術總監森澤有人背後操作，將PG在賽場上的精神與PS5的外觀合二為一，目前已於部分地區登場，雖然香港未知何時推出，但鑑於上代都有賣，想入手就要留意官方消息了！