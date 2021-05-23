吳雨霏楊愛瑾同場唔尷尬？「餅碎」Gloria咁樣講

女子組合Cookies雖已解散多年，但各成員私下仍有聯絡，身為第一代成員之一的陳素瑩（Gloria）昨日（22日）結婚，婚宴幾乎變為Cookies合體之夜，惟因鄧麗欣（Stephy）及傅穎等分別因工作在身，以及不在港等理由，故全團未能齊人出席。有傳因楊愛瑾（Miki）洩密而不和的吳雨霏（Kary），近年因照顧家庭而少現身公開場合，但因她和Gloria十分老友，故百忙中仍抽空出席。

網晒婚宴照的Kary留言：「又一Cookies成員出嫁！尋晚我講咗無數次Gloria好靚好瘦好Fit！見到你着住婚紗有種莫名其妙的感動，Gloria恭喜你，要幸福快樂！#童年回憶 #有邊個睇住我哋大㗎」照片中，見她和Gloria及區文詩（Angela）合照，但同場的Miki卻不見影。

包戲院求婚

身為Cookies元組級成員、2002年出道的Gloria，翌年因組合改組，和Angela等合共5位成員離隊，而她到英國攻讀會計，並考獲會計師牌。她透露14年前和丈夫拍拖，期間曾分手，直至兩、三年前復合，對方求婚時更花心思的包下戲院，盡顯浪漫排場，但因疫情關係，婚宴由去年11月延至今年。她續說由真正決定搞婚禮到成事，前後不足1個月，過程倉卒，加上場地限制，致邀請不到更多朋友出席。至於傳不和的Miki和Kary同場有否尷尬，Gloria即說：「尋晚好開心，冇尷尬，個個都好開心！」