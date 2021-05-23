藤井瑪麗　誘人風頭躉

喺筆者眼中，「賞月」係一項令人興奮嘅活動，尤其係見到性感索女露出大大個八月十五，真係眼前一亮。來自日本寫真界嘅新貴藤井瑪麗，就擁有一個光滑圓渾嘅Pat Pat，相信佢好有機會憑住呢個誘人嘅「風頭躉」紅起嚟。

貌似安枝瞳

每個人嘅審美觀都有啲出入，有人鍾意睇波，有人喜歡巨籮，所以日本寫真界有唔少以美巨尻為賣點嘅女優，當中又以擁有「日本第一美尻」稱號嘅安枝瞳最為經典。至於今年26歲嘅瑪麗，個樣同前輩有幾分相似，身材亦不相伯仲，官方資料顯示，上圍有F Cup咁大，但點都唔及坐圍咁震撼，39吋大，形態飽滿而光滑，的確係品質絕佳！最難得嘅係，佢條腰幼到得22吋，令巨躉睇落更為搶眼，所以有人讚佢擁有沙漏般嘅身材，仲話佢嘅美臀拍得住歐美嘅巨躉索女呢！

勤力多擁躉

投身寫真界之前，瑪麗已經有一定名氣，事關佢喺2017年已開始以賽車女郎身份四圍演出，之後加入大型藝能組合「惠比壽麝香葡萄1.5」，順利由研究生升格為正式成員。大家都知，呢個組合嘅成員以AV女優為主，但係阿妹冇受組員影響而下海，反而積極向「正途」發展，除咗繼續做賽車女郎之外，又加盟咗知名車女團體「ZENT sweeties」，上年仲做埋擂台賽嘅舉牌女郎添！今年2月，阿妹又同鈴原紗央、七海蒂娜合作，以3人組合「mushream」發展，靚女得嚟咁勤力，難怪佢有咁多擁躉啦！