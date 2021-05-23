「奶」多人不怪　唔食唔暢快

講起個「奶」字，唔同人有唔同聯想，對於血氣方剛嘅男士嚟講，無論食又好、色也好，奶量多啲，食欲同性慾都會有所提升，難怪喺情色世界入面，「奶（Milk）」字總係頻頻出現啦！

＜Milk Cans＞點止奶罐咁簡單

喺牧場用嚟盛載新鮮牛奶嘅罐，英文叫做「Milk Cans」，但原來女士嗰對車頭燈都可以咁叫，係咪好搞鬼呢？點解咁叫，相信唔使畫公仔畫出腸吧！除此之外，「Milk Jugs」同「Milk Bottles」都可以用嚟稱呼女性嘅胸器，但大家要留意，3個稱呼係有分大細嘅，當中以「Milk Cans」最大，「Milk Bottles」最細。順帶一提，外國有研究發現，全球有6成半女性，左邊乳房比右邊大，大家不妨量度一下。

＜Milk Chocolate＞唔係牛奶朱古力？

相信大家都食過牛奶朱古力，但原來「Milk Chocolate」唔一定食得，甚至同朱古力零關係！原來有種性愛體位都叫「Milk Chocolate」，玩法有啲複雜，男方先坐喺櫈上，女伴則坐喺對方大髀，做出反向牛仔式體位，跟住將上半身彎下，直到隻手撐到地面為止。據性學家表示，呢種咁古怪嘅體位糅合推車仔同騎乘位兩種感覺，仲可以鍛煉女士嘅柔韌度呢！

＜Big Milky Boobs＞20粒鐘任睇？

唔係啩，20粒鐘任睇？抑或係20分鐘咋？四仔片廠Elegant Angel喺2015年推出嘅呢套《Big Milky Boobs》，唔止搵嚟Katie Kox、Nikki Benz、Sophie Dee等超過20位波濤洶湧嘅巨乳脫星參演，影片更長達20個鐘，真係可以由朝睇到晚！值得一提，眾多脫星中，以英國出生嘅Sophie Dee最吸睛，佢喺2005年出道，2009年入圍AVN頒獎禮年度脫星，2011年更加喺Urban X頒獎禮連奪年度脫星同全女班性愛演出兩個獎，勁呀！

同場加映：《MILKY☆PUSSY☆CAT》

日本AV界嘅奶量一向充裕，無論鍾意貧乳抑或巨乳都有唔少選擇，而片廠h.m.p喺2008年推出嘅《MILKY☆PUSSY☆CAT》，就搵嚟「不良少女」叶志穗孭飛，展露其33D美乳。呢套AV被視為澀谷女郎系列嘅代表作，雖然女主角喺當時年僅20歲，仲要初出道，但就充分演繹出澀谷系女郎嘅狂野味道，值得一睇再睇。