蕭正楠濟公下凡「毛」限犧牲！湯洛雯變麻甩捕快

蕭正楠與湯洛雯主演的無綫劇集《一笑渡凡間》即將首播，阿蕭為演濟公不惜剃盡腳毛；而劇中英明神武的「捕快」靚湯，實際上卻相當論盡，經常受傷，更被改名為「玻璃湯」！

無綫新劇《一笑渡凡間》將於下周一（24日）晚上9時30分在翡翠台首播，此古裝喜劇由王偉仁監製，蕭正楠、湯洛雯配搭沈震軒、簡淑兒、蔣家旻等，新鮮感十足。劇情講述阿蕭飾演的濟公成佛前，因失去記憶而流落凡間，並與飾演捕快的靚湯相遇，兩位歡喜冤家合力查案，鬧出不少笑話，讓觀眾在疫情下輕鬆一下。

阿蕭今次演繹的「Fashion濟公」，開工期間不時被集郵，讚戲服漂亮得可以參加年底頒獎禮，不過為演好角色，他連腳毛都剃光，認真大犧牲！他笑說：「濟公出場就好似瑪麗蓮夢露畀風吹起條裙咁，為咗騷美腿呢場戲，我將僅餘嘅腳毛都剃晒，不過，出嚟嘅效果又真係飲得杯落嘅！」他與靚湯除了鬥氣場面搞笑，溫馨鏡頭亦不少，阿蕭笑說：「佢戲入面成日受傷，我成日要孭住佢，佢都幾體貼，話『辛苦你喇！陣間實壓死你！』，不過講番句公道說話，佢冇我想像中咁重！」

阿蕭又戲言自己分飾兩角，戲中演濟公，戲外則是「明湯戀」的月老：「好記得馬國明嗰陣成日嚟搵我飲咖啡，雖然依家知道佢唔係真心，佢亦唔再喺我身邊出現，但親眼目睹佢哋走出人生一條感情路，都戥佢哋開心，哈哈！」

「玻璃湯」屢拗柴

至於「武女」湯洛雯戲中英明神武，身手了得，戲外卻不時拗柴，相當論盡！她笑說：「唔知點解成日拗柴，大家成日提我小心，覺得我係『玻璃湯』。」角色的豪爽性格與真實的她相似，卻被監製嫌太過麻甩，她笑說：「戲中係男人婆，連戲外都變到麻甩佬咁。」夏天拍古裝劇相當辛苦，但她揚言過程享受，劇本、拍檔也很好，是她其中一套拍得最開心的劇集。

蔣家旻姣溝沈震軒想Encore

蔣家旻劇中有一顆恨嫁的心，傾情沈震軒，發晒姣主動出擊，相當搞笑！她說：「我一向都係做正經啲嘅角色，所以今次拍喜劇好開心，希望將來有多啲機會。」她指拍攝期間又熱又多蚊，相當辛苦，慶幸有蕭正楠搞Gag引大家發笑，感情時間過得快一點：「第2次同佢合作，上次拍《十二傳說》，佢個角色好多對白要記，冇時間講笑，今次就唔同，原來佢好有幽默感，我直情想幫佢出本蕭正楠語錄，將佢啲Gag結集成書！

簡淑兒首拍古裝歎慢板

今次是簡淑兒第一次拍古裝劇，由繡莊女工演到富家女，後期角色大逆轉，絕對是演技挑戰！她說：「第一次拍古裝超開心，但亦好緊張，角色變化挑戰好大。」她指拍攝時要適應古裝節奏，劇中暗戀蕭正楠，與他對手戲甚多，亦多得他指點：「拍古裝乜都唔識，講對白嘅節奏好唔慣，蕭公子教我放慢講嘢嘅節奏，今次學到好多嘢，好鍾意古裝劇嘅細緻同節奏。」