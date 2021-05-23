6位數買船開水上學校！余曉彤倒奶拉筋誘人𥄫

藝人余曉彤（Hidy）的潛水學校早前因被雷電劈中而發生火災，令過百萬的潛水裝備化為灰燼，傷心欲絕的她已重拾心情，據知現時決定重新來過，花6位數買小遊艇充當「水上學校」，由學校轉為船上教學，實行重新出發！熱愛運動的她日前又被目擊跑步散心，身穿背心短褲的她落力拉筋，擺出多款不同甫士，期間拉到㷫合合時更索性除衫，剩下內裏Sports Bra，之後更烏身拉筋「倒奶」，十分有睇頭！多位男途人忍不住向她行注目禮，大叔更連背脊都不放過。之後她就不斷練跑，雖然跑到大汗疊細汗，但仍Keep住靚樣。

捱麵包慳錢

事後記者致電她，她坦承定下新方向，會用新小遊艇代替學校，6月開班：「好多人問咗好耐，想跟我哋潛水、執垃圾、出海，因為呢個意外都推咗好多活動同學生，依家添置架船，嚟緊夏天可以繼續番。」她坦言買船花了6位數字，之後都要慢慢添置潛水裝備，自稱「慳妹」的她又笑言食麵包儲錢來買小遊艇：「我食嘢求其，為咗自己鍾意做嘅嘢值得嘅。」

挑戰55公里港島跑

講到被影到跑步，她解釋因要準備月底的55公里港島跑，為海洋保育籌款，但坦言今次大挑戰：「其實我連全馬都未跑過，同埋本身跑開山，同跑路好大分別，所以好大突破，希望可以越級挑戰完成到『超馬』。」她亦謂找了倪晨曦、周國賢及運動員朋友一起跑。現時她隔日就練跑，自爆跑到反胃及腳傷，但仍頂硬上：「左膝蓋有少少傷，一過10K就開始痛，所以依家針灸、食Supplement，同執番正個姿勢，醫生叫我唔好咁搏，但我想搏盡試咗先。」