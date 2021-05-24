【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十三壬申金平日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：理髮、掃舍、會友

忌：安床、開渠、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、7、0

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

自律性欠佳，提防觸碰公司底線而得罪別人。

金牛

易因私事而分散專注力，大大影響工作效率。

雙子

有很多事情要處理，只要集中精神就冇問題。

巨蟹

心理防線脆弱，多愁善感，不妨找朋友訴苦。

獅子

多向身邊人取經，這樣做才可鞭策自己進步。

處女

狀態理想，能化解工作上的難題，但切勿驕傲。

天秤

只要做到循規蹈矩，毋懼別人在背後打小報告。

天蠍

意志不夠堅定，容易放棄原則，不利事業發展。

人馬

多跟同事、客戶加強溝通，有助開單、簽約等。

山羊

落實投資大計前要看清大局，最好向前輩請教。

水瓶

有機會在藝術場所邂逅合眼緣對象，脫單在望。

雙魚

財運普通，要管好荷包，投資宜採取保守策略。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 遇貴人

（跌）虎 財運跌

鼠

春風滿面，貴人運強，做事高效，名利雙收！

牛

朋友邀約見面，出席有得着，勿拒人於千里。

虎

是日沖煞，財運欠佳，易受不實消息所迷惑。

兔

工作態度認真，行事有條不紊，進度甚理想。

龍

幹勁十足，不論做甚麼事都能迅速進入狀態。

蛇

才思敏銳，抽空吸收新知識，有利個人成長。

馬

桃花運強，宜抓住時機表白，或有滿意答案。

羊

精神飽滿，做事起勁，但興奮過度或會犯錯。

猴

身邊人因為你的付出而受惠，何樂而不為？

雞

已婚者易招惹爛桃花，結交異性朋友要謹慎。

狗

助人為快樂之本，不妨向有需要者伸出援手。

豬

運勢下跌，要有面對棘手難題的心理準備。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

接受過去的你 尋回現在的自己

上文提要，當認識中華先祖的智慧，可使自己怎樣知命、認命。在人生旅途中，難免會有徘徊在十字路口的時候，若能遇上一位貴人，則能助你排憂解困，進而自我認知，自我開發，自我調適，自我修養，以謀取自我理想的實現！現今坊間有某些人借用玄學及利用宗教常識，再用明星效應，大量宣傳以刷存在感，自吹自擂，妄言恫嚇，若是不準，也得到宣傳效應。有些人除了奉獻錢財也自動獻身。破財還惹災，那才是真正的冤枉！正因如此，易學風水命理經常受到外間批評。

塵世間發生的事到底是偶然，還是有其所以然？之前講一命二運三風水，四便跟着因果，一環扣一環。俗語說：「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」人秉承天地之氣而生，且萬物皆受天的主宰，但甚麼是天？《陰符經》說：「天有五賊，見之者昌。」此五賊即是木、火、土、金、水等五行，也就是由天、澤、火、雷、風、水、山、地所形成的5種氣體，或者說是春、夏、秋、冬所呈現的不同現象也行。當你領悟宇宙的運轉法則及五行生剋的道理，就能與時偕行地掌握人生起落周期之道。

天地雖不語，但四季照樣運行，萬物依舊成滅。其實老天一直都在教導我們，只是我們不知道而已，世人後知後覺者居多。千金難買早知道，只要了解天意，就會由後知後覺進階到先知先覺的境界。