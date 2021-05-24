醜小鴨變東張女神　利穎怡靠兩招成功進化

《東張西望》盛產女神，除了為愛犬眠乾睡濕的李旻芳，利穎怡（Joan）更有俠義心腸，在節目中不時為弱勢社群發聲，鏡頭後曾到深水埗做義工派口罩給露宿者，獲網民大讚心善則美。其實9年前剛加入無綫藝訓班時，她眼細口大，相貌平庸，跟現時的Bling Bling眼及櫻桃嘴，簡直判若兩人。

由醜小鴨蛻變白天鵝，Joan解構箇中因由：「其實我右邊面同左邊面嘅分別好大，再加上當年我唔識化妝，畫勁深嘅眼線，粗到令我變咗單眼皮，仲要比較肥，之後減咗十幾磅。」

除了現在懂化妝以及收身成功，原來無綫高層樂易玲都有份「發功」令她「變靚啲」！Joan說：「當年我去藝員訓練班面試，樂小姐同我講：『你棚牙好唔得喎！』因為之前我喺外國，外國嘅牙醫同我講冇問題，所以我冇理到，但聽完樂小姐講我棚牙好難睇嘅時候，我就心諗如果入到訓練班嘅話，我就去箍牙，點知最後真係入到，咪即刻去箍，仲足足用咗3年時間。」

Joan還指早前剪了頭髮，很多人都跟她說樣子又不同了，令她感到很奇怪：「真係好多人話我剪短髮唔同咗樣，搞到我都懷疑自己，特別將長頭髮同短頭髮，放埋一齊去睇有乜嘢變化，研究完真係覺得冇乜分別，但見咁多人講，我都有啲後悔，但因為留咗5年想有突破試新嘢，所以去剪。」