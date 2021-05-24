東方日報C1：李旻芳為病犬買樓　瞓身愛到底

「東張咪神」李旻芳為了患癌愛犬，早前瞓身斥資近700萬買入花園特色戶，雖然狗狗情況不樂觀，大有機會只剩下2個月壽命，但她堅持愛到底，還犧牲上手業主近百萬豪裝，全屋改以軟墊包圍，誓要為狗狗最後時光打造一個5星級的家！

李旻芳與同是《東張西望》主持的黃耀英結婚1年多，雖然尚未有愛情結晶品，但一直對兩隻金毛尋回犬妹妹及BB寵愛有加，當年從牠們3個月便領養，轉眼間已陪伴旻芳16年，狗狗亦見證她多個重要時刻，其愛狗的真誠還感染另一半。面對狗狗年事已高不良於行，住唐樓的旻芳不惜每日孭住重達20多公斤的狗狗上落樓梯，無奈今年2月妹妹因癌症離世，一個月後BB又告患上惡性口腔黑色素瘤，令夫婦二人晴天霹靂。

BB自患病後已先後動過多次手術，醫生當時表示一般情況只剩下3個月命，若然狗狗太辛苦可選擇安樂死，但旻芳與老公萬般不捨，經商量過後終決定為BB搬新居，望轉換新環境可紓緩病情，故近日旻芳以首置身份，以近700萬元買入西貢屋苑，新居既有花園又有閣樓，絕對有足夠空間讓狗狗走動！雖然上手業主花費近百萬豪裝，還設有閣樓兩個房間，但為方便BB走動，旻芳不惜捨棄兼大翻新，全屋鋪上軟墊，睡床不設梯級，就連花園也特別設計，一切以愛犬為首，務求於最後歲月為牠付出所有愛。

睇傢俬攤喺度

日前旻芳與黃耀英難得放假，即孖住出動睇家具，到大型連鎖傢俬店兜了一圈後，似乎未合心水，之後移師到戶外家具區，黃耀英睇中一張長形休閒座椅，與旻芳研究調校高度後即席試「攤」，一臉享受的他更着太太試埋一份，不過當看到價錢牌卻眉頭一皺，似乎超出預算，兩公婆商量片刻後，便走到另一邊睇燒烤爐，隨即又興致勃勃討論擺位，旻芳更講到眉飛色舞，似乎對整座組合相當有興趣。接着二人走到電視區，對70吋的大電視露出心心眼，不過同樣是齋睇冇扑槌。

之後他們轉戰餐廳醫肚，快食一輪後便拎住一袋外賣，繼而拖住手行超市，起初走到罐頭區時左揀又揀，接着又睇即食麵，但旻芳均睇到擰擰頭，並向老公撒嬌說：「今日冇特價，唔抵買，留番下星期特價日再入貨！」說時遲那時快，她抬頭一望看見雪藏食物區掛住一個降價牌，即二話不說衝上前，並拿起購物籃瘋狂入貨，之後便與老公排隊結帳離開，可謂為愛犬買樓慳到盡。

愛犬或餘2個月壽命

旻芳昨日接受本報訪問，透露現時BB距離醫生預計的壽命尚有2個月，故會密切留意其生存意志：「依家還好，肯出街、肯食嘢同飲水，算係精神，但個口成日流血，塊面腫晒，都做咗好多次手術，係心痛佢咁樣，但另一方面唔想佢辛苦。（新居為BB而設？）都係，所以成日叫佢加油，因為都要裝修幾個月，仲搵埋設計師全屋整晒軟墊，如果萬一BB情況唔樂觀要走，老公講過會將兩隻狗狗骨灰混合整條鑽石鏈畀我戴住，代表時時刻刻同佢哋一齊。」

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