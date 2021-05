楊過包青天關公聯手救地球　網民：我看了甚麼

網絡大電影近年在內地急速發展,不少藝人包括港星如關智斌、陳浩民及視帝王浩信等紛紛加入演出,惟在本月18日(上周二)在內地平台正式上線的網大《孤膽行動》引起網民熱議,因為題材跟漫威超級英雄電影相似。前名為《中國隊長之中隊崛起 》的《孤》片,以「中國隊長」來打正旗號,而保護地球的「中國隊長」雖然無敵,但不會寂寞,皆因有「各路英雄」坐鎮相助,排名不分先後:楊過、關公、濟公、豬八戒、包青天、孫悟空等。

單憑以上的英雄名單,相信大家應該完全感受到《孤》片的磅礴氣勢,踩過界的不分時空及國界,盡集所有英雄,就連《海賊王》的路飛、《美少女戰士》的月野兔等都有出現,真的要唱首《We are the world》:「We are the world , we are the ones who make a brighter day , so let's start giving....」

創意十足,反應如何?根據貓眼專業版提供的平台數據顯示,上線首日(18日),觀影人次有11萬,去到周五(21日)觀影人次係1.2萬,至今累計觀影人次是19.5萬,累計分帳人民幣約29萬(約35萬港元)。至於網民點講?「這是甚麼?導演如何創作出來?誰是編劇?誰投資?」、「連我這麼普通的觀眾都編得比你優秀!」、「佩服導演的膽量!」、「天!我看了甚麼?」究竟《孤》片班底有幾強勁?導演是何一錚,曾於2016年憑《老兵》在「中國夢網絡微電影徵集活動」中獲「最佳導演」,飾演「中國隊長」的是內地演員鄭曉甫,至於曾演內地劇《大漢天子》的李泰丞也有參演,完!