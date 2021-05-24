楊過包青天關公聯手救地球　網民：我看了甚麼

網絡大電影近年在內地急速發展，不少藝人包括港星如關智斌、陳浩民及視帝王浩信等紛紛加入演出，惟在本月18日（上周二）在內地平台正式上線的網大《孤膽行動》引起網民熱議，因為題材跟漫威超級英雄電影相似。前名為《中國隊長之中隊崛起 》的《孤》片，以「中國隊長」來打正旗號，而保護地球的「中國隊長」雖然無敵，但不會寂寞，皆因有「各路英雄」坐鎮相助，排名不分先後：楊過、關公、濟公、豬八戒、包青天、孫悟空等。

單憑以上的英雄名單，相信大家應該完全感受到《孤》片的磅礴氣勢，踩過界的不分時空及國界，盡集所有英雄，就連《海賊王》的路飛、《美少女戰士》的月野兔等都有出現，真的要唱首《We are the world》：「We are the world , we are the ones who make a brighter day , so let's start giving....」

創意十足，反應如何？根據貓眼專業版提供的平台數據顯示，上線首日（18日），觀影人次有11萬，去到周五（21日）觀影人次係1.2萬，至今累計觀影人次是19.5萬，累計分帳人民幣約29萬（約35萬港元）。至於網民點講？「這是甚麼？導演如何創作出來？誰是編劇？誰投資？」、「連我這麼普通的觀眾都編得比你優秀！」、「佩服導演的膽量！」、「天！我看了甚麼？」究竟《孤》片班底有幾強勁？導演是何一錚，曾於2016年憑《老兵》在「中國夢網絡微電影徵集活動」中獲「最佳導演」，飾演「中國隊長」的是內地演員鄭曉甫，至於曾演內地劇《大漢天子》的李泰丞也有參演，完！