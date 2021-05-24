經典打冷滋味　大眾的幸福

【特約報道】談起打冷，滷水鵝、墨魚、魚飯、蠔餅等……林林總總，如數家珍。每道菜式的共通點，都是以大眾化為主，性價比超值。而談起全城最超值，非潮館莫屬。潮館現正推出晚市優惠，二人同行起就能品嘗滋味打冷！

獨一無二 屬於大眾的打冷

「打冷」一說，普遍來自「打Round」的諧音。意指潮州食店內，有不同菜式，店家通常示意客人望一輪（Round），挑選自己的心頭好。久而久之，這份美味便口耳相傳，流傳起來。

粵菜當中，亦以凍魚為打冷獨有！潮州人嗜魚如飯，把烏頭、馬友或大眼雞等蒸熟，冷卻後便當主食，樸素簡單。論凍魚中的表表者，以凍烏頭最為著名；魚肉肉質結實，帶點鹹香，毫不掩蓋魚肉的鮮味。而烹煮期間主要為清蒸、冷卻及沒有食油，健康又醒胃。

除凍魚外，滷水菜式都不得不提！滷水陣陣甘香，配以鵝肉、墨魚及豬肉等，滷得入味誘人。其中的「最佳配搭」則是滷水鵝，鵝片爽口有嚼勁，鵝件則皮香肉嫩，兩者口感不同，不油不膩。

想品嘗打冷美食，只要蒞臨潮館即可！晚市打冷優惠低至「一蚊」，二人同行可享滷水鵝雙拼，四人同行則可享凍烏頭，識食的你又豈能錯過呢！

適用分店：潮館全線

適用時段：

元朗分店：星期一至五（公眾假期除外）

觀塘分店：星期一至四（公眾假期除外）

晚上6時至8時30分供應

詳情: