【IGNITED】5大消脂恩物　邊食邊瘦不是夢

踏入夏天，又是比堅尼、小背心、熱褲出場之時，相信每個女生也想趁機展現最Fit身形，然而美食當前，確實難以忍口。中醫指出，只要食得其法，一樣可以邊歎美食邊瘦身，推介5款消脂恩物，大家只需認清自己所屬類型而對症下藥，把身上脂肪送走！

1.山楂

功效：降低血脂、健脾益胃、益肺止咳、軟化血管

適用：腹滿飽脹者

猶其是肉類食積不化者，還適宜體格肥胖、脂肪肝者食用。

2.荷葉

功效：促進腸道蠕動、排出毒素、排水利尿、健康消脂

適用：被肥胖所困擾的女性

經常飲用可降血壓、降血脂、減肥等，一天可沖3至4次，有便秘迹象者可適當增加次數，使大便暢通，然而孕婦禁服。

3.陳皮

功效：健脾益胃、去濕、化痰

適用：濕重之人

脾胃主運化水濕，而陳皮能行脾胃之氣， 故能養脾，然而陳皮易傷氣傷陰，故氣虛、陰虛、體弱者慎用。

4.赤小豆

功效：利尿消腫、解毒

適用：伴有水腫類型的肥胖者

尿多、陽虛而無濕熱者，則不宜食用。

5.蘆薈

功效：清肝熱、通便

適用：肝鬱氣滯型肥胖

不過應適量進食，因進食過量，反容易引起腹痛或腹瀉，孕婦忌食。