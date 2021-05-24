方力申「上水」入娛圈！童星吳諾弘首戰奧運勁叻仔

曾代表香港泳隊出戰奧運嘅「飛魚王子」方力申，憑住靚仔有型外表獲得青睞，退役後由泳壇加入影壇，發展演藝事業！另一邊廂，童星出身嘅吳諾弘就好叻仔，身為香港男子花劍代表隊嘅佢，成功入選男子花劍奧運最終名單，首次出戰東京奧運！

「吳諾弘」你未必知係邊個，但睇樣就一定知，現年21歲嘅諾弘名校拔萃男書院出身，2005年參演首部劇集《心花放》，之後拍過多套大熱劇包括《巾幗梟雄》、《宮心計》、《On Call 36小時》、《巨輪》等，當中喺《巨輪》飾演蕭正楠嘅童年最為人熟識，同重量級視后李司棋有多場對手戲，表現令人印象深刻！

佢仲同過多位一線藝人合作，包括佘詩曼、鍾嘉欣、楊怡、唐詩詠、郭可盈、陶大宇等，而2015年嘅《四個女仔三個BAR》就係佢告別作，之後佢全情投入劍擊運動，雖然佢冇再拍劇，但其後再為2018年嘅《是咁的，法官閣下》擔任劍撃指導，為黃智賢及關禮傑喺終審法院外格劍戲提出意見，學以致用。

雖然佢未完成中學學業，但佢醉心劍擊，曾攞得多個獎項，更好清楚自己目標，就係參與奧運，如今終於夢想成真，實在令人佩服！雖然佢已「退隱」幕後，但曾經受訪被問將來會否再做藝人時，佢就話希望做教練，但好難講咁話！

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